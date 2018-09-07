В Перми осудили экс-руководителя комиссии по делам несовершеннолетних
В краевом центре на скамье подсудимых оказался бывший заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Кировского района Перми.
Его судили сразу по двум уголовным статьям - за превышение должностных полномочий и служебный подлог.
- Он занимал должность начальника сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и решил использовать свое служебное положение, - сообщили в краевой прокуратуре. – Обвиняемый из личной заинтересованности изымал постановления о штрафах, выносил заведомо ложные постановления о прекращении дел.
Судья Кировского районного суда присудил экс-руководителю комиссии по делам несовершеннолетних штраф в размере 25 тысяч рублей.