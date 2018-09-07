В субботу в Перми на сельскохозяйственных ярмарках пройдут мастер-классы

СЕГОДНЯ 06:23 2018-09-07T06:23:48+03:00

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Как уже писала ранее «КП» в субботу и воскресенье в Перми будут работать 7 сельхозярмарок выходного дня (список ниже).

В пермской мэрии решили организовать на них масер-классы, посвященные средневековым ремеслам.

- На территории ярмарок пройдут тематические мастер-классы по плетению средневековой русской кольчуги, браслетов, поясков из нитей, росписи акрилом по камню, - сообщили в городской администрации. - Будет организована выставка средневековых доспехов, которые можно примерить и сделать памятные фото в кольчуге и шлеме, будет представлена экспозиция старинных предметов женского рукоделия . Ярмарочные площадки будут работать с 10.00 до 20.00 по адресам:

- Мотовилихинский район, улица Аркадия Гайдара, 13а;

- Дзержинский район, улица Локомотивная, 1;

- Ленинский район, улица Попова, 23;

- Индустриальный район, шоссе Космонавтов, 114;

- Орджоникидзевский район, улица Академика Веденеева, 54;

- Кировский район, улица Ласьвинская, 18;

- Свердловский район, улица Николая Островского, 60.