Прикамские депутаты собираются изменить транспортный налог

СЕГОДНЯ 07:47 2018-09-05T07:47:51+03:00

Его стоимость будет зависеть от возраста автомобиля и мощности двигателя

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Группа депутатов Законодательного Собрания Пермского края внесли законопроект, который предусматривает изменение транспортных налога. Для проработки проекта предполагается создать рабочую группу.

Депутаты предлагают установить налоговые ставки в зависимости от мощности двигателя, категории транспортных средств и года выпуска. Авторы документа предлагают снизить налог на автомобили до 100 л.с. и повысить для владельцев сверхмощных транспортных средств от 250 л.с.

- Мы исходили из того, что владельцы автомобилей с мощностью до 100 л.с. – в большинстве своем, люди из социально незащищенных слоев населения, поэтому основную тяжесть уплаты налог мы перенесли на тех, кто имеет сверхмощные автомобили,- отметил депутат Игорь Папков.

Кроме того, необходима дифференциация налоговых ставок, при которой владельцы старых автомобилей не платили столько же, сколько владельцы новых.