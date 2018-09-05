Прикамские депутаты собираются изменить транспортный налог
Группа депутатов Законодательного Собрания Пермского края внесли законопроект, который предусматривает изменение транспортных налога. Для проработки проекта предполагается создать рабочую группу.
Депутаты предлагают установить налоговые ставки в зависимости от мощности двигателя, категории транспортных средств и года выпуска. Авторы документа предлагают снизить налог на автомобили до 100 л.с. и повысить для владельцев сверхмощных транспортных средств от 250 л.с.
- Мы исходили из того, что владельцы автомобилей с мощностью до 100 л.с. – в большинстве своем, люди из социально незащищенных слоев населения, поэтому основную тяжесть уплаты налог мы перенесли на тех, кто имеет сверхмощные автомобили,- отметил депутат Игорь Папков.
Кроме того, необходима дифференциация налоговых ставок, при которой владельцы старых автомобилей не платили столько же, сколько владельцы новых.