В Перми на пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 09:27 2018-09-03T09:27:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми рано утром 2 сентября произошел пожар в одноэтажном доме по ул. Сурикова. Когда приехали пожарные, дом полыхал вместе с надворными постройками.

Из-за сильного огня спасатели не могут понять, если кто-то внутри. Они смогли достать из огня газовый и кислородный баллон и предотвратили взрыв и распространение огня на соседние здания.

- Ближайший пожарный водоем расположен в 250 метрах от места пожара, что значительно осложняло тушение, - отметили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Более трех часов потребовалось огнеборцам на полную ликвидацию последствий пожара. В ликвидации огня принимали участие 29 человек личного состава, 2 добровольца, 7 единиц техники.

В доме без признаков жизни был обнаружен 60-летний мужчина. Предварительная причина возгорания - неосторожность при курении погибшего. По факту пожара проводится проверка.