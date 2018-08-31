В этом году построят первые опоры нового моста через Чусовую

СЕГОДНЯ 07:41 2018-08-31T07:41:15+03:00

Полностью мост планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2021 года

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В Прикамье начались строительство нового моста через Чусовую. Сейчас производится демонтаж металлических конструкций, отсыпка основания и установка плавкрана. В планах – до конца года построить грузовой причал, первую и последнюю опоры моста, а также опоры путепровода над железнодорожным полотном в Пальниках. Подрядчики обещают, что до конца года на мосту будут работать 500 строителей.

Кроме того, в следующем году по планам будет завершено строительство 8 опор моста. Работы будут производиться по двум технологиям – с использованием плавсредств и временного моста.

Как отметили в пресс-службе правительства, новый мост станет «близнецом» существующего. Он будет расположен на расстоянии 18 метров от действующего моста и примет на себя половину транспортной нагрузки.

Планируется, что новый объект будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2021 года. После окончания строительства нового моста начнется реконструкция старого.

По проекту, существенные изменения ожидаются и на подходах к мосту - будут реконструированы участки дорог на обоих берегах, построены двухуровневые транспортные развязки.