В Перми 1 сентября трамваи пойдут по улице Уральской

СЕГОДНЯ 15:06 2018-08-30T15:06:00+03:00

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В Перми 1 сентября в 5.45 возобновится движение трамваев по улице Уральской. Первым по маршруту поедет вагон маршрута №6.

В направлении микрорайона Висим будут пущены трамваи маршрутов №4 (от станции Пермь-II), №6 (от остановки «ОАО «Велта»), №8 (от остановки АО «Инкар»), №11 (от станции Осенцы). Расписание трамвайных маршрутов №6, №8, №11 и №7 будет скорректировано.

Ремонтные работы продолжаются. Поэтому автобусы №18, №32, №34, №36 и №77 в направлении Орджоникидзевского района продолжают следовать по улицам Крупской, Лебедева и Металлургов. При движении в центр города они перенаправлены по улицам Уральская, Розалии Землячки, Лебедева и Крупской.

Напомним, что с 1 июля ведутся работы по капитальному ремонту улицы Уральская на участке от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки. Уже заменено более 500 метров трамвайных путей. Продолжаются работы по укладке рельсов шпальной решетки (на пересечении улиц Уральская и Розалии Землячки), устройству дорожного покрытия(от улицы Крупской до улицы Вагановых, от улицы Вагановых до улицы Розалии Землячки). Кроме того, переустраиваются сети инженерных коммуникаций: водопровода и канализации, сообщили в пресс-службе мэрии.