2018-08-27T09:33:06+03:00
Происшествия

Соцсети: в Перми восемь экипажей полиции ловила лихача

Нарушителя задержали водном из дворов на Гайве
Константин КЯКИНЕН
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фото: паблик "Подслушано Гайва"фото: паблик "Подслушано Гайва"
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26 августа на Гайве водитель «двенадцатой» около полуночи устроил гонки. Очевидцы сняли на видео, как лихач пытался скрыться от сотрудников полиции. Свидетель погони насчитал восемь экипажей ГИБДД, которые преследовали водителя отечественной машины.

История закончилась благополучно. Кортеж полицейских остановил и задержали любителя «ночных гонок» в одном из дворов Гайвы.

Ранее мы писали, что в Перми у детского садика на Гайве нашли выброшенные ртутные градусники. Сотрудники МЧС огородили потенциально опасную территорию. Градусники нашли около садика на Никитина, 18. Как сообщили спасатели, найденные градусники были упакованы в коробку, их передадут специализированной фирме по утилизации медицинских отходов. Эксперты краевого управления Роспотребнадзора взяли пробы воздуха и не обнаружили содержания в них превышения содержания вредных веществ.

Полиция гоняется за лихачом в Перми. Видео из паблика "Подслушано Гайва".

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