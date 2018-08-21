В Перми почтят память героев битвы на Курской дуге

СЕГОДНЯ 13:46 2018-08-21T13:46:47+03:00

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23 августа, в День воинской Славы России, в Перми отметят 75-ю годовщину победы на Курской дуге. Памятные мероприятия пройдут у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу на улице Сибирской.

В Курской битве получил боевое крещение 30-й Уральский добровольческий танковый корпус под командованием генерал-лейтенанта Георгия Родина, сформированный в Перми (Молотов) в 1943 году всего за 2,5 месяца. Уральским танкистам, не имевшим боевого опыта, противостояли отборные части противника, оснащенные «тиграми», «пантерами» и «Фердинандами».

Церемония возложения цветов у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу начнется в 12 часов.

В связи с памятными мероприятиями 23 августа с 12:15 до 12:30 будет приостановлено движение трамваев №6, №8 и №10 по улице Сибирская. Движение временно не будет осуществляться в обоих направлениях на расстоянии 80 метров от остановочного пункта «Площадь Ветеранов».