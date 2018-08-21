Пермский ТЮЗ поставит «Сказки про Ежика в тумане» и «Волшебную гору»

СЕГОДНЯ 13:40 2018-08-21T13:40:20+03:00

В ТЮЗе поставят спектакль про Ежика в тумане Фото: кадр из фильма

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9 сентября Пермский ТЮЗ начнет новый, 55-й сезон. Он откроется премьерой спектакля «Первая любовь» в постановке Дмитрия Заболотских. Режиссер сам писал инсценировку по одноименной повести Ивана Тургенева и другим произведениям классика.

Также в этом сезоне в ТЮЗе будут поставлены новые спектакли для зрителей самых разных возрастов. Художественный руководитель театра Михаил Скоморохов репетирует «Сказки про Ежика в тумане» Сергея Козлова. Артем Терехин, уже отметившийся в ТЮЗе постановками «Фантом Марины Кудряшовой» и «Преступление и наказание», готовится к работе над «Волшебной горой» Томаса Манна. А Артем Баскаков пока выбирает материал для будущей постановки: либо «Мамаша Кураж» Бертольда Брехта, либо повесть братьев Стругацких «Гадкие лебеди».