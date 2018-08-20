23 августа в Перми будет ограничено движение трамваев по улице Сибирская

СЕГОДНЯ 09:25 2018-08-20T09:25:19+03:00

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23 августа с 12:15 до 12:30 будет приостановлено движение трамваев №6, №8 и №10 по улице Сибирская на время проведения церемонии возложения цветов к памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу. Торжественная церемония будет посвящена 75-й годовщине со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.

Движение временно не будет осуществляться в обоих направлениях на расстоянии 80 метров от остановочного пункта «Площадь Ветеранов».

Напомним, что именно в битве на Курской дуге, в июле 1943 года приняли боевое крещение бойцы Уральского добровольческого танкового корпуса. В состав корпуса помимо танковых частей входили пехотные соединения, артиллерийские и вспомогательные части. Корпус оснащался техникой и вооружением, изготовленными в Молотовской (Пермской), Свердловской и Челябинской областях. Битва на Курской дуге – одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны, продолжавшаяся 50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 года.