2018-08-19T09:31:13+03:00
Звезды

Теодор Курентзис может стать Почетным гражданином Пермского края

Его предлагают поощрить за значительный вклад в развитие музыкального искусства Прикамья
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Теодора Курентзиса хотят наградить почетным званиемТеодора Курентзиса хотят наградить почетным званиемФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Во вторник, 21 августа, на заседании комитета по местному самоуправлению и регламенту Пермской городской думы будут рассмотрены предложения о присвоении званий почетных граждан Пермского края.

Это звание предлагают присвоить художественному руководителю театра оперы и балета Теодору Курентзису - «за заслуги в области культуры и значительный вклад в развитие музыкального искусства Пермского края». Также главному дирижеру Пермского губернского оркестра Евгению Тверетинову и ректору Пермского медицинского университета Ирине Корюкиной.

Если депутаты на комитете поддержат эти предложения, вопрос вынесут на пленарное заседание думы, которое состоится 28 августа. Затем Дума обратится с представлением к губернатору края Максиму Решетникову. Но окончательное решение будет принято Законодательным Собранием Пермского края.

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