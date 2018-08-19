Теодор Курентзис может стать Почетным гражданином Пермского края
Во вторник, 21 августа, на заседании комитета по местному самоуправлению и регламенту Пермской городской думы будут рассмотрены предложения о присвоении званий почетных граждан Пермского края.
Это звание предлагают присвоить художественному руководителю театра оперы и балета Теодору Курентзису - «за заслуги в области культуры и значительный вклад в развитие музыкального искусства Пермского края». Также главному дирижеру Пермского губернского оркестра Евгению Тверетинову и ректору Пермского медицинского университета Ирине Корюкиной.
Если депутаты на комитете поддержат эти предложения, вопрос вынесут на пленарное заседание думы, которое состоится 28 августа. Затем Дума обратится с представлением к губернатору края Максиму Решетникову. Но окончательное решение будет принято Законодательным Собранием Пермского края.