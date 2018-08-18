В Прикамье в реке нашли тело кандидата в депутаты

СЕГОДНЯ 09:13 2018-08-18T09:14:12+03:00

Заплыв был посвящен пребыванию Беринга в Осе

64-летний мужчина утонул во время заплыва, посвященного Берингу

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12 августа в Осе отмечали день рождения известного мореплавателя Витуса Беринга. Первым событием фестиваля стал утренний заплыв через реку Тулва, в котором участвовали члены межрегиональной ассоциации холодового плавания России. Но праздник закончился печально - во время заплыва пропал без вести 64-летний кандидат в депутаты Осинской городской Думы Джахангир Мелик-Еганов.

Только спустя пять дней, 17 августа, тело пропавшего мужчины нашли в реке Тулве рядом с селом Горы Осинского района.

- Видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружено, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас управление Следственного комитета России по Пермскому краю проводит проверку по факту смерти мужчины.