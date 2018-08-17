2018-08-17T17:08:22+03:00
Происшествия

Пьяный пермяк изнасиловал в кафе 18-летнюю девушку

Его ждет суд
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В Перми осудят 34-летнего жителя Нытвенского района. По версии следствия, в конце мая этого года мужчина отдыхал в кафе в Дзержинском районе Перми. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он изнасиловал 18-летнюю девушку.

- В его отношении возбудили уголовное дело по статье «изнасилование», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Ранее мы писали о том, что педагога из Пермского края подозревают в изнасиловании 15-летней девушки. Это случилось в Очере. 54-летний педагог интерната обвиняется в совершении двух преступлений по статьям «изнасилование несовершеннолетней» и «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней».Как рассказали нам в администрации Очерского муниципального района, сейчас педагог интерната находится под стражей.

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