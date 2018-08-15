В Перми 15-летний подросток на мотоцикле без номеров врезался в грузовик

СЕГОДНЯ 06:30 2018-08-15T06:30:59+03:00

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Летом увеличилось число ДТП с участием юных мотоциклистов и велосипедистов. 14 августа в Орджоникидзевском районе краевой столицы около двух часов дня на автодороге на Чусовской водозабор в аварию попал 15-летний мотоциклист. Подросток ехал на мотоцикле RASER без государственного регистрационного знака и врезался в грузовик ISUZU, который двигался в попутном направлении. С места ДТП школьника увезли в больницу. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как отметили в городском управлении ГИБДД, с начала года на дорогах краевого центра произошло 22 ДТП с участием юных мотоциклистов и велосипедистов.

- Юных водителей быстрых и маневренных мокиков, мопедов, мотоциклов и велосипедов на дорогах краевого центра можно встретить достаточно часто, - отметили в ведомстве. - С одной стороны, такой вид транспорта удобен, с другой, именно водители мототранспорта, нарушая элементарные правила дорожного движения, создают аварийные ситуации.