2018-08-12T13:18:44+03:00
Спорт

Матч «Молота-Прикамье» с командой из Нефтекамска «Торосом» закончился массовой дракой

Досталось даже судьям
Елена КОНОВА
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Скриншот с трансляции матча с youtubeСкриншот с трансляции матча с youtube
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11 августа в Ижевске проходил хоккейный матч между «Молотом-Прикамье» и «Торосом», командой из Нефтекамска. Во время матча между соперниками постоянно происходили стычки. Матч закончился со счетом 4-2 в пользу «Тороса».

На видео с матча видно, что в конце игры игроки «Молота» и «Тороса» опять начали спорить.

А потом кинулись друг на друга. Досталось даже судьям, которые пытались их разнять.

Как в соцсетях сообщают игроки, которые были на матче, даже после драки на льду соперники не успокоились, и снова подрались.

- Смотрел весь матч, в третьем периоде у МОЛОТА 1-2 человека все время сидели на скамейке, - считает житель Ижевска. - В конце игры игроки МОЛОТА начали драку с соперниками на ровном месте. Грубо играли.

-Торос играл слишком жеско, - пишет еще один житель Ижевска.

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