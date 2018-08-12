Матч «Молота-Прикамье» с командой из Нефтекамска «Торосом» закончился массовой дракой
11 августа в Ижевске проходил хоккейный матч между «Молотом-Прикамье» и «Торосом», командой из Нефтекамска. Во время матча между соперниками постоянно происходили стычки. Матч закончился со счетом 4-2 в пользу «Тороса».
На видео с матча видно, что в конце игры игроки «Молота» и «Тороса» опять начали спорить.
А потом кинулись друг на друга. Досталось даже судьям, которые пытались их разнять.
Как в соцсетях сообщают игроки, которые были на матче, даже после драки на льду соперники не успокоились, и снова подрались.
- Смотрел весь матч, в третьем периоде у МОЛОТА 1-2 человека все время сидели на скамейке, - считает житель Ижевска. - В конце игры игроки МОЛОТА начали драку с соперниками на ровном месте. Грубо играли.
-Торос играл слишком жеско, - пишет еще один житель Ижевска.