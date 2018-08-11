2018-08-11T08:19:56+03:00
Происшествия

В Перми 21-летние парни угнали машину и попали в ДТП

Они помещены в изолятор временного содержания
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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10 августа в Кировском районе был угнан автомобиль ВАЗ-2114 с парковки у дома по ул. Победы. В ходе розыска полицейские обнаружили машину. Оказалось, что угонщики попала в ДТП и бросили сгоревший автомобиль.

По горячим следам были задержаны двое 21-летних парней. Они помещены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дел, сообщили в краевой полиции.

Ранее мы писали, что 9 августа в Кировском районе Перми в ДТП попала трехлетняя девочка. В 14.20 грузовик ГАЗ-279952 ехал со стороны дома № 19 по ул. Каляева. Во дворе водитель ГАЗона сбил трехлетнюю девочку, которая каталась на самокате. Малышка гуляла вместе с мамой. С переломом бедра с места ДТП девочка госпитализирована в больницу. Всего за семь месяцев этого года в Перми во дворах травмы в ДТП получили 17 несовершеннолетних.

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