В Перми волонтеры выйдут на поиски 32-летнего мужчины, пропавшего недалеко от деревни Чуваки

СЕГОДНЯ 07:07 2018-08-10T08:42:09+03:00

Он ушел с работы 31 июля и с тех пор его местонахождение неизвестно

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11 августа в 9 утра волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой отправятся на поиски пропавшего Руслана Абдуллина. Искать мужчину будут в Пермском районе, поскольку 31 июля 32-летний мужчина ушел с работы недалеко от деревни Чуваки. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост около 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, тёмные волосы, карие глаза. Был одет в черно-белую рубашку, синие штаны и сланцы. Всем, кто что-то знает о местонахождении пропавшего, просьба сообщить в полицию по телефону(342)214-36-40 или 102.

Кто хочет принять участие в посиках звоните координатору Ксении по телефонам: 8-922-30-288-30, 8-902-630-80-82.

Ранее мы писали, что пропавшую в Перми 13-летнюю школьницу нашли. Она была в торговом центре Кировского района, недалеко от дома.