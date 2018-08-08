В Перми пройдет первый конкурс красоты для дам старше 50 лет

8 Авг. 14:50 2018-08-08T14:50:55+03:00

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29 октября в Перми состоится финал первого открытого конкурса красоты и талантов «Королева Серебряного возраста-2018». В нем могут принять участие женщины старше 50 лет.

Прием заявок уже начался. По итогам отборочного тура жюри отберет 15 участниц, которые сразятся за титул «Королевы Серебряного возраста-2018» в финале.

Как отмечают организаторы конкурса, жюри будет оценивать не только внешние данные конкурсанток, но и их творческие способности и таланты, эрудицию и культуры речи. Женщины, которые хотят принять участие в конкурсе, должны вести активный образ жизни. Участниц конкурса будут учить танцевать танго, над их образом будет работать визажист.

- Гала-показ пройдет 29 октября по классическим канонам конкурсов красоты с элементами шоу-программы и с акцентом на эстрадные и танцевальные номера. - рассказали в модельном агентстве «Грейт Модел». - По итогам финала будут вручены две главные короны: «Королева Серебряного возраста -2018», «Вице-Королева Серебряного возраста -2018».