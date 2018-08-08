В Пермском крае 38 алкоголиков и наркоманов лишены водительских прав

8 Авг. 06:32 2018-08-08T06:32:33+03:00

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В первом полугодии этого года по искам прокуратуры 38 водителей диагнозами «наркомания» и «алкоголизм» лишены водительских прав.

Так, два жителя Соликамска, состоящие на учете у нарколога, имели права. Прокурором направлены административные исковые заявления о прекращении права управления транспортными средствами. Требования городского прокурора судом удовлетворены.

В Ординском районе направлено в суд 3 исковых заявления о прекращении права на управление транспортными средствами. Двум жителям района поставлен диагноз «алкоголизм» и один человек поставлен на учет с заболеванием «наркомания». Все исковые заявления рассмотрены и удовлетворены.

Кунгурской городской прокуратурой при проведении проверки исполнения законодательства установлено, что жительница пос. Семсовхоз имеет водительское удостоверение на право управления транспортными средствами и состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом «синдром зависимости от опиоидов средней стадии», сообщили в краевой прокуратуре.