2018-08-08T06:32:33+03:00
Общество

В Пермском крае 38 алкоголиков и наркоманов лишены водительских прав

Требования суда переданы в Госавтоинспекцию
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В первом полугодии этого года по искам прокуратуры 38 водителей диагнозами «наркомания» и «алкоголизм» лишены водительских прав.

Так, два жителя Соликамска, состоящие на учете у нарколога, имели права. Прокурором направлены административные исковые заявления о прекращении права управления транспортными средствами. Требования городского прокурора судом удовлетворены.

В Ординском районе направлено в суд 3 исковых заявления о прекращении права на управление транспортными средствами. Двум жителям района поставлен диагноз «алкоголизм» и один человек поставлен на учет с заболеванием «наркомания». Все исковые заявления рассмотрены и удовлетворены.

Кунгурской городской прокуратурой при проведении проверки исполнения законодательства установлено, что жительница пос. Семсовхоз имеет водительское удостоверение на право управления транспортными средствами и состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом «синдром зависимости от опиоидов средней стадии», сообщили в краевой прокуратуре.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми Академия игровых видов спорта будет базироваться на стадионе «Звезда»
В Прикамье собирают деньги на похороны 18-летней девушки, в убийстве которой подозревают мать
Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов из Перми в Тбилиси
Пермяка постоянно оскорбляла бывшая теща, и он устроил дома резню
В Прикамье семейный тиран постоянно избивал свою гражданскую жену
61-летний пьяный дебошир набросился с кулаками на полицейских в пермском аэропорту
Жительницу Прикамья задержали по подозрению в убийстве 18-летней дочери
Полицейские и общественники обнаружили в Перми ларек с контрафактным алкоголем
В Перми трехлетнюю девочку на самокате сбил грузовик
В Свердловском районе Перми отремонтировали 88 остановок
В Перми нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего в Заозерье
На севере Прикамья осужден водитель, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Прикамье прохожие помогли задержать грабителя пенсионеров
Житель Пермского края украл у любимой украшения на 300 тысяч рублей
Прикамские аграрии получат допсредства на приобретение дизельного топлива
В Перми в отделение Сбербанка проникли неизвестные