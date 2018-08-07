В Перми на 70-м году жизни скончался профессор Владимир Аликин

7 Авг. 07:59 2018-08-07T07:59:01+03:00

Более 40 лет Владимир Николаевич посвятил работе на пермских предприятиях

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В Перми на 70-ом году жизни ушел из жизни доктор технических наук, профессор Владимир Аликин, сообщили в политической партии «Справедливая Россия».

Более 40 лет Владимир Николаевич посвятил работе на ведущих пермских предприятиях. Его профессиональный путь начался в «НИИ полимерных материалов» (НПО им. С.М. Кирова), где он прошел путь от инженера опытно-конструкторской лаборатории до начальника подразделения.

В разные годы Владимир Аликин сотрудничал с пермскими предприятиями ОАО Сорбент, ФГУП Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского, ЗАО Искра-Энергетика. Кроме того, он возглавлял ФГУП «Научно-исследовательский институт управляющих машин и систем» (НИИУМС), ОАО НИИУМС. Занимался военным и гражданским производством, а также разработками в сфере экологии.

Владимир Аликин - автор и соавтор более 500 научных трудов. Подготовил трех докторов и 18 кандидатов наук.

Владимир Аликин вел активную политическую жизнь. В 2006 году был избран депутатом Пермской городской думы IV созыва от Кировского района. С 2007 – член Совета Регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Пермском крае. В 2017 году был выдвинут кандидатом на пост губернатора Пермского края. В 2018 году участвовал в избирательной кампании по выборам депутатов Краснокамской городской Думы.