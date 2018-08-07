2018-08-07T06:43:55+03:00
Общество

В Перми кафе, виновное в массовом отравлении гостей на свадьбе, суд закрыл на три месяца

Хозяева заведения заявили, что люди, среди которых были беременные и дети, отравились алкоголем
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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6 августа судья Ленинского районного суда Перми постановила закрыть кафе «Бон Буфет» на Комсомольском проспекте, 7 на три месяца. Заведение готовило еду для обслуживания свадебных церемоний. 21 июля ООО «Бон-групп» организовывало свадьбу Марины и Анатолия Зимушкиных. Молодожены гуляли в летнем шатре на базе "Таежная" на Восточном обходе Перми.

- 24 гостя из 42 присутствующих на свадьбе почувствовали признаки пищевого отравления уже на следующий день после свадебного банкета, - рассказала Марина Зимушкина. - Как позже выяснилось, у некоторых гостей по результатам анализов в организме обнаружился норовирус, вызывающий кишечную инфекцию.

Представитель Роспотребнадзора сообщила суду о множественных фактах нарушения санитарно-эпидемиологических норм в «Бон Буфете».

Представитель ООО «Бон Групп» просил суд ограничиться предупреждением и обещал устранить предписания Роспотребнадзора в «разумные сроки».

- В свадебном путешествии мы с супругом планировали отдохнуть после свадебного стресса перед выходом на работу, но приходится заниматься этой неприятной ситуацией, - рассказала Марина Зимушкина после заседания. - На судебном заседании представитель ООО «Бон Групп» заявил, что мы хотим вернуть деньги, «нажиться» на этой ситуации, и предположил, что отравление мог спровоцировать алкоголь, который мы покупали самостоятельно. По их мнению, беременные и дети тоже отравились алкоголем.

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