2018-08-07T06:10:49+03:00
Общество

В Перми мастер строительной фирмы заплатит штраф за несоблюдение правил охраны труда

Кроме того, он выплатил компенсацию морального вреда работнику, который упал с высоты 4 метров
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Дзержинском районе Перми завершено расследование уголовного дела в отношении мастера строительной организации, по чьей вине работник фирмы упал с четырехметровой высоты.

Как рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета, в марте этого года рабочий строительной фирмы был допущен к высотным работам без разрешения и подготовки. Кроме того, он работал без индивидуальных средств защиты..

Во время выполнения работ мужчина упал с четырехметровой высоты и получил телесные повреждения, которые квалифицировались как тяжкий вред здоровью.

Мастеру, допустившему сотрудника до высотных работ, суд назначил штраф в 40 тысяч рублей. Кроме того, в ходе предварительного следствия бригадир строительной фирмы добровольно выплатил работнику компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

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