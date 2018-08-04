2018-08-04T20:25:00+03:00
Общество

В Прикамье вторую неделю разыскивают 27-летнюю девушку, которую друг повез в Пермь

Однако в Пермь он приехал один
Андрей МАТЛИН
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На щеке у Татьяны родинка, а на лбу небольшой шрам. Фото: группа ВК "Подслушано Пермь".На щеке у Татьяны родинка, а на лбу небольшой шрам. Фото: группа ВК "Подслушано Пермь".
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22 июля Татьяна Мелехина, которая жила в Губахе с молодым человеком, позвонила отцу и сказала, что они с другом поедут в Пермь, где она попробует устроиться на работу. Она обещала перезвонить ему, как только они доберутся до краевого центра, но не перезвонила.

Когда отец попытался дозвониться до дочери сам, на телефонный звонок почему-то ответил друг дочки. Он заявил, что привез ее в Пермь и высадил на улице. Потом он перестал отвечать на звонки.

Встревоженный отец написал заявление в полицию, и Татьяну объявили в розыск. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что проводятся розыскные мероприятия.

В них принимает участие и отец пропавшей.

- Пока удалось установить, что они с другом останавливались в кафе в Чусовом, где она зачем-то купила сим-карту, - рассказал он. – Камеры наблюдения показывают, что в Пермь ее друг приехал уже без нее, разыскать его не удается.

Всем, кто что-то знает о том, где может находиться Татьяна, родные девушки попросили сообщить им по телефону 8-950-473-99-88 или позвонить в полицию по телефонам 02 или 102 (с сотового).

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