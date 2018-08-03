2018-08-03T05:55:57+03:00
Общество

Прикамские врачи отказывались признавать 12-летнего ребенка с генетическим заболеванием инвалидом

Специалисты федерального центра имени Рогачева удивились такому решению пермских медиков
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
Комментарии: comments1
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Прикамье у 12-летнего ребенка врачи признали сложнейший тип генетического заболевания, который мало описан в литературе. Мальчик часто болеет пневмонией, ему прописана постоянная терапия для поддержания здоровья и жизненной активности.

Рекомендацию по признанию мальчика инвалидом выдали специалисты московского федерального центра имени Рогачева. Однако в бюро медико-санитарной экспертизы Перми решили по-своему и отказали признать школьника инвалидом. Московские врачи были очень удивлены этим решением.

Мама ребенка обратилась к уполномоченному по правам ребенка Светлане по Пермскому краю Денисовой, которая направила ходатайство с требованием повторно рассмотреть вопрос об установлении инвалидности. Кроме того, омбудсман обратилась в краевое министерство здравоохранения для организации дополнительного обследования и лечения ребенка.

- В результате повторного освидетельствования ребенок получил инвалидность, выдана индивидуальная программа реабилитации, - сообщили в аппарате Уполномоченного по делам ребенка Прикамья.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми Академия игровых видов спорта будет базироваться на стадионе «Звезда»
В Прикамье собирают деньги на похороны 18-летней девушки, в убийстве которой подозревают мать
Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов из Перми в Тбилиси
Пермяка постоянно оскорбляла бывшая теща, и он устроил дома резню
В Прикамье семейный тиран постоянно избивал свою гражданскую жену
61-летний пьяный дебошир набросился с кулаками на полицейских в пермском аэропорту
Жительницу Прикамья задержали по подозрению в убийстве 18-летней дочери
Полицейские и общественники обнаружили в Перми ларек с контрафактным алкоголем
В Перми трехлетнюю девочку на самокате сбил грузовик
В Свердловском районе Перми отремонтировали 88 остановок
В Перми нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего в Заозерье
На севере Прикамья осужден водитель, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Прикамье прохожие помогли задержать грабителя пенсионеров
Житель Пермского края украл у любимой украшения на 300 тысяч рублей
Прикамские аграрии получат допсредства на приобретение дизельного топлива
В Перми в отделение Сбербанка проникли неизвестные