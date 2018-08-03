Прикамские врачи отказывались признавать 12-летнего ребенка с генетическим заболеванием инвалидом

3 Авг. 05:55 2018-08-03T05:55:57+03:00

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В Прикамье у 12-летнего ребенка врачи признали сложнейший тип генетического заболевания, который мало описан в литературе. Мальчик часто болеет пневмонией, ему прописана постоянная терапия для поддержания здоровья и жизненной активности.

Рекомендацию по признанию мальчика инвалидом выдали специалисты московского федерального центра имени Рогачева. Однако в бюро медико-санитарной экспертизы Перми решили по-своему и отказали признать школьника инвалидом. Московские врачи были очень удивлены этим решением.

Мама ребенка обратилась к уполномоченному по правам ребенка Светлане по Пермскому краю Денисовой, которая направила ходатайство с требованием повторно рассмотреть вопрос об установлении инвалидности. Кроме того, омбудсман обратилась в краевое министерство здравоохранения для организации дополнительного обследования и лечения ребенка.

- В результате повторного освидетельствования ребенок получил инвалидность, выдана индивидуальная программа реабилитации, - сообщили в аппарате Уполномоченного по делам ребенка Прикамья.