Пермский экс-депутат Александр Телепнев, получивший 2,5 года колонии-поселения за избиение DJ Smash, скоро вновь окажется на скамье подсудимых

2 Авг. 17:33 2018-08-02T17:33:19+03:00

Его будут судить за избиение 19-летнего пермяка

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Напомним, 18 июля Ленинский районный суд приговорил экс-депутата Александра Телепнева, а также его друга Сергея Ванкевича к 2,5 годам колонии-поселение за то, что они избили в пермском клубе «Дом культуры» диджея DJ Smash.

Судя по всему, скоро Александр Телепнев окажется на скамье подсудимых второй раз – за избиение в том же клубе 19-летнего пермяка Глеба К.

По словам его адвоката Константина Орлова, в полиции уже закончили расследование второго уголовного дела против Александра Телепнева и направили его в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

- Но в прокуратуре нашли некоторые технические нарушения в подготовке материалов и передали дело на доследование, - сообщил Константин Орлов. – По моим предположениям, оно может продлиться 2-3 недели.

Как ранее сообщал адвокат, инцидент с его доверителем произошел в клуюе «Дом культуры» в январе этого года.

- Он разговаривал со своей знакомой, когда к ней подошел какой-то мужчина и стал приставать, мой доверитель сделал ему замечание, на что мужчина сделал резкое движение и разбил ему нос своим лбом, - описывал адвокат произошедший конфликт.

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