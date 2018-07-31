Бывшего замминистра здравоохранения Прикамья оштрафовали за мошенничество

31 Июль 11:17 2018-07-31T11:17:56+03:00

Его приговорили к штрафу в размере 450 тысяч рублей

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В Перми осудили бывшего замминистра здравоохранения Пермского края за мошенничество в особо крупном размере.

- Установлено, что подсудимый, занимая указанную должность, в 2015-2016 годах, введя в заблуждение руководителя Пермского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы, обещал оказывать ему содействие в решении вопросов, которые якобы входили в его полномочия, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. - В действительности, чиновник никакого содействия не оказал, поскольку не обладал таковым функционалом. Всего за это время чиновнику было перечислено более 400 тысяч рублей, которые переведены на банковскую карту близкого друга осужденного.

В отношении бывшего замминистра возбудили уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере». Все деньги были возмещены экс-чиновником в полном объеме еще до начала суда. Суд приговорил виновного к штрафу в размере 450 тысяч рублей.