2018-07-28T10:07:16+03:00
Общество

Прокуратура Пермского края обнаружила нарушения в работе МЧС

Претензии ведомства связаны с обеспечением сотрудников жильем
Вероника РАНГУЛОВА
Поделиться:
В МЧС не соблюдались нормы жилищного законодательстваВ МЧС не соблюдались нормы жилищного законодательстваФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Прокуратура Пермского края выявила нарушения в работе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Претензии связаны с вопросами при обеспечении сотрудников ведомства жильем.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, недостатки были выявлены в ходе проверки, как руководство регионального МЧС исполняет жилищное законодательство. В итоге были выявлены нарушения при реализации гарантий на обеспечение сотрудников жильем в период с 2016 по 2018 годы.

- Установлено, что региональным ведомством не соблюдается обязанность по ведению книги учета сотрудников, поставленных на учет либо снятых с учета для получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения, - пояснили в надзорном ведомстве. - Также ответственными лицами не ведется работа по ежегодному уточнению сведений о сотрудниках, состоящих на учете для получения выплаты.

Кроме того, был выявлен факт необоснованной постановки сотрудника на учет для получения субсидии.

По результатам проверки прокуратура внесла представление в адрес начальника регионального МЧС и потребовала устранить нарушение. Замечания были учтены, ответственный сотрудник МЧС привлечен к дисциплинарной ответственности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми Академия игровых видов спорта будет базироваться на стадионе «Звезда»
В Прикамье собирают деньги на похороны 18-летней девушки, в убийстве которой подозревают мать
Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов из Перми в Тбилиси
Пермяка постоянно оскорбляла бывшая теща, и он устроил дома резню
В Прикамье семейный тиран постоянно избивал свою гражданскую жену
61-летний пьяный дебошир набросился с кулаками на полицейских в пермском аэропорту
Жительницу Прикамья задержали по подозрению в убийстве 18-летней дочери
Полицейские и общественники обнаружили в Перми ларек с контрафактным алкоголем
В Перми трехлетнюю девочку на самокате сбил грузовик
В Свердловском районе Перми отремонтировали 88 остановок
В Перми нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего в Заозерье
На севере Прикамья осужден водитель, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Прикамье прохожие помогли задержать грабителя пенсионеров
Житель Пермского края украл у любимой украшения на 300 тысяч рублей
Прикамские аграрии получат допсредства на приобретение дизельного топлива
В Перми в отделение Сбербанка проникли неизвестные