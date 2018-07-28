Прокуратура Пермского края обнаружила нарушения в работе МЧС

28 Июль 10:07 2018-07-28T10:07:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Пермского края выявила нарушения в работе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Претензии связаны с вопросами при обеспечении сотрудников ведомства жильем.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, недостатки были выявлены в ходе проверки, как руководство регионального МЧС исполняет жилищное законодательство. В итоге были выявлены нарушения при реализации гарантий на обеспечение сотрудников жильем в период с 2016 по 2018 годы.

- Установлено, что региональным ведомством не соблюдается обязанность по ведению книги учета сотрудников, поставленных на учет либо снятых с учета для получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения, - пояснили в надзорном ведомстве. - Также ответственными лицами не ведется работа по ежегодному уточнению сведений о сотрудниках, состоящих на учете для получения выплаты.

Кроме того, был выявлен факт необоснованной постановки сотрудника на учет для получения субсидии.

По результатам проверки прокуратура внесла представление в адрес начальника регионального МЧС и потребовала устранить нарушение. Замечания были учтены, ответственный сотрудник МЧС привлечен к дисциплинарной ответственности.