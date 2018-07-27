2018-07-27T09:43:52+03:00
Общество

В Прикамье судебные приставы заплатят жительнице Березников компенсацию за испорченный отдых

Женщина погасила задолженность за три месяца до поездки за рубеж, но самолет ее не пустили
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Архив "КП"
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В марте 2017 года жительница Березников погасила все долги. Спустя три месяца она купила путевку в Грецию, где она собиралась отдохнуть с внуками. Но в пермском аэропорту женщину не пустили на самолет из-за ограничения на выезд.

Женщине пришлось вернуться в Березники. Она сумела доказать свою правоту в службе судебных приставов и купила билет на самолет в Грецию из Екатеринбурга, куда она отправилась на поезде. Таким образом, женщина потеряла два дня отпуска.

По приезду она обратилась в суд с требованием взыскать со службы судебных приставов стоимость железнодорожных билетов, проживания в гостинице Екатеринбурга и компенсацию морального вреда, сообщили в пресс-службе краевого суда.

Индустриальный суд взыскал с судебных приставов почти 79 тысяч рублей материального ущерба. Кроме того, женщине должны оплатить расходы на оплату юридических услуг и компенсацию морального вреда (по 10 тысяч рублей). Пермский краевой суд оставил решение райсуда без изменения.

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