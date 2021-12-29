«Комсомолка» наградила победителей конкурса, посвященному Дню матери

На протяжении месяца наши участники - дети со всего Пермского края - присылали нам в редакцию поздравлений для своих любимых мам Фото: архив "КП"

Комсомолка и наш партнер компания «Свеза» вручили подарки победителям фотоконкурса , который был посвящен самому главному человеку в нашей жизни - маме. На протяжении месяца наши участники - дети со всего Пермского края - присылали нам в редакцию поздравлений для своих любимых мам.

Ребята мастерили открытки, цветы и рисунки из бумаги и пластилина, картины из гальки и дерева, а кто-то записал для своей мамы видеопоздравление и испек своими руками торт. Перед нашими читателями стоял непростой выбор, тем не менее работы троих участников собрали большее количество голосов.

Итак, первое место наши читатели отдали юной жительнице Перми Виктории Шильниковой. Для своей мамы она нарисовала рисунок с названием "Птичка поет песенку для мамы".

Второе место заняла Анна Перкатая, которая сделала двух милых совят.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И третье место у Ксении Баландиной, нарисовавшей маму-кошку.

Мы еще раз благодарим всех участников, а тех, кто не удостоился наград, мы просим не расстраиваться и продолжать дальше участвовать в наших конкурсах