Новогодние развлечения для детей 2021-2022 в Пермском крае: программа мероприятий, куда сходить, цена на билеты

В Перми уже горит праздничная иллюминация Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Совсем скоро наступит всеми любимый праздник. Для детей Новый год - это особенное событие, они верят в волшебство, чудеса и с нетерпением ждут подарки. Мы подобрали программу новогодних развлечений для детей 2021-2022 в Пермском крае, в которой расскажем, как и где выгодно купить билеты на новогодние представления для детей и их родителей в предновогодние дни или в зимние каникулы

Уличные гуляния «Царство Деда Мороза»

В декабре и январе в пространстве Hillwood на Вышке-2 будут проходить «сборные солянки» - зимние уличные забавы для семей и друзей, а также программы для классов. Праздники начнутся с 21 декабря. Гостей ждут Дед Мороз и Снегурочка, зимние забавы, квест, уличные хороводы, катание с горок и чаепитие в теплой беседке. Программа рассчитана на 2 часа. С собой нужно взять ледянки и тюбинги.

Цена: детский билет – 1300 рублей, взрослый - 500, дети до года - бесплатно.

Адрес: г. Пермь, ул. Пороховая, 2д.

Телефон:203-05-93.

Новогодний квест по резиденции Деда Мороза в Monkey Park

Квест будет интересен детям от 5 до 10 лет. Ребята встретятся в сказке с Дедом Морозом, Гномом, Троллем и Бабой-Ягой. Вместе со Снегурочкой они отыщут волшебный посох Деда Мороза, чтобы спасти Новый год и зажечь елочку. С детьми будут работать профессиональные аниматоры. Квест займет 1 час. Затем все дружно отправятся на чаепитие со сладкой булочкой. Мероприятие рассчитано на группы от 15 человек, но можно прийти и небольшой дружеской компанией с детьми.

Детям надо найти волшебный посох Деда Мороза, чтобы спасти Новый год. Фото: Monkey Park

Цена: 1000 рублей.

Адрес: г. Пермь, ул. Самаркандская, 2 и Встречная, 28.

Телефоны: 247-72-17, 2-791-091.

«Хаски - друзья Деда Мороза»

Милые собачки ждут гостей в Хаски-центре «Уральский Олимп». Во время новогодней программы можно покататься на собачьих упряжках, у каждого ребенка будет возможность освоить профессию каюра, пообщаться с хаски. А также можно прокатиться с ледяной горки на тюбингах, на «снежном банане», на территории есть уличный детский батут. После активных развлечений каждому участнику вручат новогодний сладкий подарок. Завершится программа чаепитием в теплом, уютном домике. Праздник будет длиться 3 часа.

Хаски с удовольствием катают детей. Фото: Хаски-центр

Цена: от 1100 -1300 рублей с человека.

Адрес: Пермский район, д. Фомичи, ул. Центральная, 23.

Телефон: 8-922-342-59-59.

«Богатырские забавы»

Новогодний праздник в русско-народном колорите с веселыми персонажами и экскурсией предлагают в селе Троице. Богатырский конь Юлий (ростовая кукла) танцует зажигательные танцы, русская красавица заводит с гостями игры. Ждет гостей боярский Дед Мороз, как из сказки, в костюме с богатыми мехами. Праздновать Новый год там будут по старому русскому обычаю-весело, задорно, с русским размахом. Не обойдется без катания с горки на ледянках. Ребята узнают, как встречали Новый год на Руси много лет назад и станут участниками подвижных игр, зимних забав и колядок, а также познакомятся с домом-музеем в селе Троице. Затем -чаепитие в теплом помещении с горячим чаем и блинчики со сгущенкой, фотосессия. Продолжительность тура - 4 часа.

Цены: вместе транспортным обслуживанием от 750 до 1400 рублей, в зависимости от групп количества человек и даты. Катание на санях, запряженных лошадью, - по желанию, оплачивается отдельно, бронируется заранее. Стоимость с группы - 3000 рублей.

Адрес: Пермский район, с. Троица.

Телефон:8965-579-03-89.

Резиденция Дедушки Мороза в Перми

Пермская резиденция Деда Мороза известна далеко за пределами нашего края. Гости попадают здесь в настоящую сказку, их встречают улыбчивые белоснежныесобаки, праздник проходит на свежем воздухе с театрализованным представлением. Программа проходит на свежем воздухе около 50 минут. Каждый загадает желание на светящемся волшебном огромном троне Дедушки Мороза и даже прокатится по горке счастья на ледянках. Дети встретятся с мультяшными героями: снеговиком Олафом, Пони, Салли-обнимашкой и задорным Миньоном. На память фотограф сделает красивые снимки с самоедами, также ребята получат сладкий подарок и попьют чай.

Цены: детский - 1550 рублей, взрослый - 550 рублей.

Адрес: г. Пермь, ул. Сакко и Ванцетти, 100.

Телефон: 274-84-43.

Конный клуб «Слобода»

Чудесный отдых на природе с семьей или друзьями можно провести в конном клубе «Слобода». Там приготовили новогоднюю программу с экскурсией на конный завод, показом племенных лошадей, катанием верхом (инструктор катает в поводу), а затем на санях под перезвон колокольчиков гости отправляются в сказочный лес. А там - новогодний квест «Кто в лесу главный?» с играми, забавами, сказочными персонажами.

Фото слобода – Катание на лошадях – самое новогоднее развлечение. Фото: Конный клуб «Слобода»

Адрес: Нытвенский район, с. Сергино, ул. Центральная, 2а.

Цена:350 рублей с человека, группа до 20 человек - 7500 с группы, дополнительно обед от 160 рублей.

Телефон:+7 (908) 253-76-61.

Новый год в «Красавинском хуторке»

Веселое новогоднее развлечение приготовили на ферме «Красавинский хуторок». Там вы повстречаетесь с настоящими африканскими страусами, верблюдами, бизонами и другими животными, кроме экскурсии гостей ждут новогодняя игра с Дедом Морозом и Снегурочкой, веселый хоровод вокруг елки и чаепитие в теплой беседке.

Адрес: Пермский район, деревня Заосиново, 15.

Цена: 350 рублей для взрослых и детей.

Телефон: 278-15-36.