Победители фотоконкурса «Лес - наше богатство» получили свои призы

Фото: pixaby

Комсомолка и наш партнер компания «Свеза» вручили подарки победителям фотоконкурса «Лес - наше богатство», которым мы хотели привить подрастающему и взрослому поколениям любовь к природе и внушить важность охранения общественных садов и парков.

На протяжении месяца дети и взрослые со всего Пермского края отправляли нам фотографии, сделанные в лесу. Снимки поражали своим разнообразием: причудливой формы грибы, яркие ягоды, первая роса на листьях, ежики, необъятные леса и величественные горы нашего края, и, конечно, дети на фоне всех этих красот. Перед нашими читателями стоял нелегкий выбор, тем не менее фотографии троих участников собрали большее количество голосов.

Первое место наши читатели отдали юной жительнице Гремячинска, которая сфотографировалась с красавицей-рябиной.

Второе место у маленького жителя Кунгура - улыбающийся парнишка сфотографировался, забравшись на березу.

И третье место заняла обворожительная пермячка Екатерина, которая сфотографировалась в пермском лесу. Сама Екатерина не смогла прийти на награждение, поэтому подарок получила ее мама.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мы еще раз благодарим всех участников нашего конкурса. Тех, кто не удостоился наград, мы просим не расстраиваться и продолжать дальше участвовать в наших конкурсах.