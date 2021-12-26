Коронавирус в Перми, последние новости на 27 декабря 2021 года: Пермский край спустился на седьмое место по зараженности в стране

В тяжелом состоянии находятся 207 больных Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Роспотребнадзора, на 27 декабря общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае составило 157 743 человека, среди больных 72 человека, прошедших вакцинацию. За сутки в регионе проведено 8 923 ПЦР-исследования на ковид. Выявлено 545 новых случаев заражения. С пятого места по зараженности в стране Прикамье спустилось на седьмое.

Новые больные выявлены в 37 территориях Прикамья. 216 из них в Перми, на втором месте по числу заболевших Краснокамский городской округ, где получено 43 положительных результата ПЦР-тестирования, в Чернушинском – 31. В Березниках 29 новых инфицированных, в Пермском муниципальном районе 22, в Октябрьском городском округе 18, в Кунгуре 16, в Лысьвенском городском округе - 14.

Инфографика: оперштаб

По информации оперативного штаба, в больницах находятся 1792 пациента с ковидом. В тяжелом состоянии находятся 207 больных. Из них 92 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7374 человека. За минувшие сутки произошло 22 летальных случаев.

Выздоровели за минувшие сутки 800 человек, всего побороли болезнь 138 849 жителей Прикамья.

Иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 267 511 человек. 1 188 680 жителей завершили курс вакцинации.