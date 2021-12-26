Премьер пермской балетной труппы: 31 декабря после «Щелкунчика» спешу домой, к маминым салатам

"Щелкунчик". Фото: театр оперы и балета

На площади перед оперным театром уже вовсю царит новогоднее настроение: сверкает игрушками высокая ель, горят светодиодные канделябры и диадемы. А в театре идут репетиции самого новогоднего балета – «Щелкунчика». С 28 декабря и по 5 января спектакли будут идти каждый день (кроме 1 и 2 января).

Уже не первый год партию Щелкунчика почти в самый Новый год – вечером 31 декабря – исполняет премьер балетной труппы Кирилл Макурин.

- Кирилл, у всех зрителей праздник, предвкушение Нового года, а у вас – рабочий вечер. Не обидно ли?

- «Щелкунчик» - это очень душевный балет, от него появляется новогоднее настроение. После спектакля прихожу домой счастливым. Честно говоря, вначале мне не хотелось танцевать в праздник. Как всем, хотелось дома побыть, окунуться в предновогоднюю суету. Но потом я привык, и стало даже радостно танцевать в новый год. Причем, именно вечерний спектакль. Он начинается в 18 часов и заканчивается в 21 час. Я как раз успеваю переодеться и приехать домой к новогоднему столу, к маминым салатам.

- А в театре не отмечаете Новый год?

- Нет, все после спектакля торопятся домой.

Кирилл Макурин Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

- Есть ли у вас какие-то приметы, которые надо выполнить перед спектаклем?

- Мне надо минут пять побыть одному. Я сижу, собираюсь. У Бога прошу, чтобы все прошло, как надо. Для «Щелкунчика» главное – должно быть новогоднее настроение, эмоции, которые надо передать зрителю, чтобы он прочувствовал эту новогоднюю сказку.

- Когда вы впервые увидели «Щелкунчика»?

- Когда учился в колледже, классе во втором, наверно. Мне очень понравился балет, мечтал станцевать в нем. Но тогда была другая постановка. А моя мечта сбылась уже в балете, поставленном Алексеем Мирошниченко. Это одна из моих любимых партий.

(«Щелкунчик» в авторской версии Алексея Мирошниченко впервые был представлен зрителям в 2017 году. Балетмейстер перенес действие сказки в Петербург 1892 года, когда в Мариинском театре состоялась мировая премьера балета. – Ред).

- Каждый год в декабре - начале января у вас сплошные «Щелкунчики». Не надоедает такое однообразие?

- В этом году у меня всего два «Щелкунчика», вот в том году было пять. Но сам спектакль не надоедает. Вот репетиции немного приедаются. Очень много времени на них тратится. Вечером спектакль, на следующий день сразу репетиция. Конечно, надо постоянно быть в форме, исправлять ошибки, допущенные накануне. Идеально никогда не получается станцевать. Нет, ты, конечно, можешь сам себя похвалить, сказать себе: «Я все станцевал так, как хотелось, как нужно». Но я, в основном, отношусь к себе категорично: «Нет, это не так, неправильно сделал, надо было по-другому!».

А что касается однообразия - раньше перед Новым годом устраивали «зеленые спектакли». Персонажи «Щелкунчика» одевались в другие костюмы, например, четверка кавалеров выходила в футбольной форме, мыши размахивали флагом США, а оловянные солдатики – российским флагом. Было очень забавно, такое новогоднее хулиганство. Но зрители, которые хотели именно классический новогодний балет, пожаловались, и «зеленые спектакли» отменили. Очень жаль, это было забавно. Наверно, надо было на афишах заранее писать про «зеленые спектакли», чтобы зрители знали, когда классический балет, а когда «хулиганство».

(Кирилл стал премьером невероятно быстро – проработав в театре всего два года, после победы в Международном конкурсе артистов балета «Арабеск». И в его репертуаре – практически все главные партии. – Ред.)

- Кирилл, а какая партия – самая люби мая?

- Про Щелкунчика я уже говорил. Очень нравится партия Ромео в постановке МакМиллана, Принц в «Лебедином озере». Но, наверно, самым любимым выступлением стала партия Базиля «Дон Кихот». Тогда я впервые танцевал сольную партию в качестве премьера. Я его готовил недолго, всего неделю. Танцевал на эйфории. Ее потом на трансляции показывали. Посмотрел – опять нашел, к чему придраться. Но, думаю, для первого раза – неплохо.

- У балерин на первом месте диета. А вам приходится от чего-то отказываться?

- После отпуска сложно приходить в себя, набирается масса. А так ни в чем себе не отказываю. Ем нормально - сколько организм требует, столько и ем. Никаких запретов, ни на конфеты, ни на тортики. Но вот ни на велосипеде нельзя кататься, ни на самокатах, ни на роликах. Под запретом и лыжи, и коньки - все чревато травмами, после которых можно не вернуться в профессию. Так что зимой просто гуляю. Ну, с горки иногда могу скатиться. Это тоже запрещено, но я аккуратно. А еще я с детства очень люблю футбол. Но приходится отказывать себе в этом.

Справка «КП»

Кирилл Макурин в 2016 году окончил Пермское государственное хореографическое училище и был принят в балетную труппу Пермского театра. С 2018 года - премьер театра.

Дважды становился лауреатом Международного конкурса «Арабеск». Лауреат премии города Перми в сфере культуры и искусства им. С. П. Дягилева за исполнение партии Вершинина в балете «Зимние грёзы».