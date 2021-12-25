Коронавирус в Перми, последние новости на 26 декабря 2021 года: в больницах Пермского края свободно 42% «коронавирусных коек»

Количество заболевших постепенно продолжает снижаться. Фото: Иван Макеев

На утро 26 декабря 2021 года в Пермском крае было зафиксировано 560 новых случаев COVID-19. А всего с начала пандемии в регионе выявлено 157 198 заболевших COVID-19.

- За сутки в регионе проведено 9 357 ПЦР-исследований, - сообщили в краевом Минздраве. - Сейчас свободно 42% «коронавирусных коек», развернутых в больницах Перми и Пермского края. В тяжелом состоянии в клиниках находятся 223 пациента. Из них 94 подключены к аппаратам ИВЛ. Лечение на дому проходят три с половиной тысячи заболевших.

- Вакцинацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 266 810 человек, - сообщает оперштаб. - 1 187 227 жителей завершили курс вакцинации.

Количество заболевших постепенно продолжает снижаться. За минувшие сутки опасный диагноз был подтвержден у жителей в 34 территориях региона.

- Большинство инфицированных живут в Перми, их 214 человек, - сообщили в краевом оперштабе по борьбе с инфекцией. - На втором месте – Краснокамский городской округ, где выявлено 88 заболевших. На третьем месте – Чайковский, здесь диагноз подтвердился у 28 жителей.

В Очерском городском округе заболели 26 человек, в Чернушинском и Частинском округах – у 21, в Лысьвенском городском округе – у 20, в Добрянском округе – у 18.

В Сивинском округе - 13 случаев заражения, в Чусовском округе – 11, в Губахе – 10, в Березниках и Верещагинском округе – по девять.

В Осинском округе заразились восемь жителей, в Нытвенском округе – семь, в Кудымкарском округе – шесть.

По пять заболевших зафиксировано в Пермском районе, Александровском и Бардымском муниципальных округах, по четыре – в Кунгуре, Кудымкаре, Октябрьском, Соликамском округах.

По три жителя получили положительный тест в Карагайском, Большесосновском округах и Кунгурском районе. По два случая - в Суксунском, Уинском округах и Кизеле.

По одному инфицированному выявлено в пяти территориях Прикамья. Это Кишертский, Еловский, Гайнский, Березовский и Юсьвенский округа.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 352 человека.