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Общество24 декабря 2021 19:02

Коронавирус в Перми, последние новости на 25 декабря 2021 года: в Прикамье за сутки выявили 580 новых случаев COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Перми на 25 декабря 2021 года
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 25 декабря 2021 года: в Прикамье за сутки выявили 580 новых случаев COVID-19.

По информации Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 580 новых случаев COVID-19.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 156 638. За сутки в регионе проведено 9 867 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию.

В Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 263 152 человека. 1 180 219 жителей завершили курс вакцинации.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 231 пациент. Из них 98 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончался 7 332 человека.

О РАЗНОМКоронавирус в Пермском крае 2021: последние новости