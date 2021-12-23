Инна Чурикова предсказала великое будущее юному пермскому пианисту

Инна Чурикова, Лев Бакиров и ведущая шоу Дарья Златопольская. Фото: телеканал "Россия"

- Ты очень талантливый и трудолюбивый, и мне кажется, ты станешь великим музыкантом. И я вижу, ты – скромный человек, не будешь зазнаваться. Я рада, что я тебя слушала и с тобой подружилась, - с этими словами народная артистка СССР Инна Чурикова обратилась к 11-летнему пианисту Льву Бакирову из села Култаево.

Мальчик принял участие в праздничном финале конкурса юных талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия». На съемках финала «Синей птицы» Инна Чурикова была растрогана признанием юного пианиста, который рассказал, что, будучи совсем маленьким, впервые услышал Моцарта на пластинке и ждал, когда у него руки станут больше, чтобы самому играть произведения Моцарта на фортепьяно.

Лев Бакиров начал свое обучение в 5 лет в Пермской хоровой капелле мальчиков. Он - лауреат и обладатель Гран-при различных международных конкурсов, среди них: Международный конкурс «Романтизм: истоки и горизонты» Академия музыки Гнесиных, Всероссийский открытый конкурс имени Л.Н. Оборина,Международный конкурс им. С. Прокофьева. А в 2021 году Лев стал одним из финалистов Большого Всероссийского отбора Российского национального оркестра.

В сентябре 2021 года состоялся сольный концерт юного пианиста на вилле Сергея Рахманинова «Сенар» в Швейцарии.

Увидеть выступление Льва Бакирова на конкурсе «Синяя птица» можно будет в воскресенье, 26 декабря. Кроме Инны Чуриковой юных конкурсантов придут поддержать Александра Пахмутова, Александр Зацепин, Юрий Энтин, Юрий Башмет, Хибла Герзмава, Сергей Маковецкий, Владимир Машков и ряд лругих артистов.