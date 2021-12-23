«Искрометные шутки и яркие номера». В Перми прошел Кубок губернатора Пермского края по КВН

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 22 декабря, во Дворце культуры имени Солдатова был настоящий аншлаг. Еще бы, ведь там состоялся Кубок губернатора Пермского края по КВН. На одной сцене встретились команды КВН всех лиг Чемпионата: лучшие школьные команды Пермского края, чемпионы Студенческой лиги и лиги работающей молодежи Пермского края, участники Пермской официальной лиги Международного Союза КВН.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А завершила игру внеконкурсным выступлением Сборная КВН Пермского края, которая недавно совершила поистине триумфальное событие - стала победителем Высшей лиги КВН.

В игре принимали участие команды:

«Денис Вахитов»( село Барда); «Без вариантов»( сборная вузов Перми); «Счастье не за горами» (сборная РЭУ им. Плеханова); «Лед»,( город Очер); «Без баб» (сборная ПГГПУ); «Сила картона» (Пермский ЦБК); «Престиж»( СОШ № 77 Перми); «Дабл Трабл» (сборная школьной лиги Пермского края).

Оценивал игру юмористов звездный состав жюри, в который вошли известные спортсмены, актеры, журналисты, предприниматели и депутаты: Александр Башминов, Армен Бежанян, Елена Еговцева, Артем Рахматуллин, Дмитрий Пылев, Ирина Ивенских и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Искрометные шутки, которые артисты совмещали с яркими музыкальными номерами и даже акробатическими этюдами дарили зрителям невероятное количество позитивных эмоций . Юмористы заставляли зал хохотать во всех голос и смеяться до слез. Название конкурса говорило само за себя, и многие шутки касались именно губернатора Прикамья. В ответ на весьма забавные и безобидные шутки в свой адрес глава региона смеялся вместе со зрителями.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Некоторые КВНщицы шутили, что Дмитрий Махонин им подмигивал:

- Девочки, а мне только что губернатор подмигнул.

- И мне!

- И мне!

- Может, у него тик?

Другие просили усыновить их и жениться на их мамах:

- Пусть губернатор услышит, пусть губернатор поймет, пусть губернатор в жены маму возьмет!

Конечно, не только губернатор был в центре внимания юмористов, шутки звучали и на другие темы:

- Один парень не мог выбрать между Леной и Гульнарой, хотя разница была на лицо.

- Одна девушка очень тщательно скрывала свой возраст, но ее выдал чайный гриб!

В конце выступления Дмитрий Махонин вышел на сцену, вручил Кубки победителям мероприятия и сам немного пошутил.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Рад приветствовать всех на очередном губернаторском кубке КВН, я поздравляю всех вас, вы все молодцы. Я сегодня много чего узнал, оказывается, Андрей Смэш уже стал старым, а у меня появилось два новых сына. А если серьезно, сегодня была особенная игра – уверен, что победа «Сборной Пермского края» в Высшей лиге КВН вдохновила ребят на яркие выступления, и создала особую праздничную атмосферу в зале. Мы гордимся нашими кавээнщиками – команда становится еще одним брендом Пермского края. Движение КВН в Прикамье стремительно развивается. Пермский клуб веселых и находчивых – один из самых массовых в России. Он объединяет более 200 команд и 40 тыс. участников и зрителей. Точно знаю, что без юмора в нашей жизни нельзя. Поэтому стараемся создавать все условия, чтобы в КВН играли все – от школьников и студентов до ветеранов. Обязательно продолжим поддерживать и игру, и команды – чтобы они заявляли о себе и нашем регионе, - заявил Дмитрий Махонин.

После пламенной речи губернатор наградил победителей. Малый кубок достался команде «Сила картона», средний кубок завоевала команда «Дабл Трабл» и главный приз – Большой кубок - достался команде «Счастье не за горами».

Но на этом мероприятие не закончилось. После награждения команд-победителей фронтмена «Сборной Пермского края» Игоря Караваева ждал невероятный подарок от генерального партнера пермской лиги КВН – Уральского завода противогололедных материалов - новый автомобиль. Член жюри, генеральный директор ООО «УЗПМ» Дмитрий Пылёв рассказал, что идея подарка в буквальном смысле родилась из шутки.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В одном из очередных выступлений команды прозвучала шутка, что Игорь Караваев мечтает о "Ниве", - рассказывает Дмитрий Пылёв. - И руководители пермского КВНа подумали, почему бы не воплотить ее в жизнь. Обратились к нам, мы с большим удовольствием поддержали эту идею, буквально за сутки нашли автомобиль и привезли его в Пермь.

Дмитрий Пылёв и Игорь Караваев. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По словам Дмитрия Пылёва, КВН – это прежде всего интеллектуальная игра и вопреки заблуждениям, уметь легко перейти от шутки к серьезному и от серьезного к шутке требует большего таланта, а написать хорошую шутку, которая найдет отклик у зрителей и станет классикой – это под силу избранным, настоящим чемпионам.

- Приятно, что игра КВН в Прикамье получила новый виток развития, и победа пермской команды в Высшей лиге станет определенным ориентиром для начинающих, покажет, какой он пермский юмор. Яркий, самобытный, эксклюзивный. КВН – хорошая площадка не только для артистичных и творчески одаренных людей, это командообразующая игра, где слаженность, чувство плеча, умение слушать и слышать друг друга в конечном итоге решают исход любой борьбы», – отметил Дмитрий Пылёв.