Пермские эпидемиологи рассказали, когда от ковида начнут прививать детей

В планах эпидемиологов вакцинировать от коронавируса 32 тысячи пермских подростков. Фото: Алексей ФОКИН

Коронавирусная кривая в Пермском крае медленно, но верно ползет вниз. Закрываются «коронавирусные» койки: их сейчас 3200 в отличие от 6000, которые были развернуты в пик четвертой волны пандемии, уменьшается и количество умерших от коварного COVID-19.

Детей заболело в 10 раз больше

- Существенное снижение заболеваемости связано с вакцинацией, которая проводится уже целый год, - объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда» Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Пермского края Вадислав Семериков. - Сейчас прививку получили уже 55,5% жителей края. И при таком уровне вакцинации заболеваемость начинает снижаться, а когда мы охватим прививками 80% населения, то получим очень существенное снижение.

Но так как в мире начал циркулировать новый омикрон-штамм, расслабляться рано. И чтобы защититься, нужно думать не только о вакцинации и ревакцинации взрослых, но и о вакцинации подростков.

- В 2021 году коронавирус был выявлен более чем у 14 тысяч детей из Пермского края, и если сравнивать эту цифру с 2020 годом, то она в десять раз выше, - объяснил Вадислав Семериков. - И когда мы привьем взрослых, чаще начнут болеть дети.

Начнут вакцинировать подростков от 12 до 17 лет

Поэтому в ближайшее время в крае начнется вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Тем более что на днях Минздрав России внес вакцинацию подростков от коронавируса в календарь профилактических прививок. Планировалось, что вакцинация начнется в Прикамье уже в этом году, но необходимых объемов вакцины в регион пока не поставлено. Поэтому их иммунизация была перенесена на начало февраля 2022 года. Одновременно будут продолжаться вакцинация и ревакцинация взрослого населения.

Вакцинировать от коронавируса планируется 32 тысячи детей из Прикамья, которые посещают школьные коллективы. Прививки им будут делать только после того, как родители или законные представители ребенка подпишут информированное согласие.

Каникулы обещают еще снизить заболеваемость

Еще один немаловажный вопрос, который волнует многих: как скажутся предстоящие новогодние каникулы на заболеваемости, ведь если на работу и в школу пермяки ходить не будут, то в гости, торговые центры и по праздничным мероприятиям - обязательно? Не сорвется ли та позитивная динамика, которая наметилась с заболеваемостью за минувший месяц?

- Надеюсь, новогодние праздники тоже дадут нам снижение заболеваемости, ведь, напомню, она начала снижаться после ноябрьских праздников и двух недель локдауна, - пояснил эпидемиолог. - Разобщение - это тот профилактический момент, который работает всегда. Конечно, в праздничные дни все мы ходим в гости и есть риск появления новых заболеваний, но чтобы исключить заражение, нужно не забывать про меры ограничительного характера: масочный режим и социальную дистанцию. А чтобы оставаться здоровыми, в каникулы стоит больше гулять и чаще посещать зимний лес.

Первые контактные по «омикрону»

Кроме больницы в Губахе, где был открыт охраняемый обсерватор для пациентов, контактных по «омикрону», сейчас в Пермском крае подготовлено еще несколько новых помещений, где можно будет разместить от 250 до 300 человек.

- Пока у нас только два пациента, которые вернулись из неблагополучных регионов, но мы не исключаем, что скоро нам придется поместить в обсерватор целый борт, - рассказал Вадислав Семериков. - А пока у первого транзитного пассажира рейса «Омск – Москва» был обнаружен «индийский вариант» коронавируса (сейчас он выписан из стационара с отрицательными результатами тестов. - Ред.). А за вторым контактным по «омикрону» медики еще наблюдают. Он находится в отдельном боксе инфекционной больницы.