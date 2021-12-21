Новый год для домашних животных - праздник яркий, громкий и страшный. Фото: pixabay.com

Это повторялось каждый Новый год – здоровущий, как теленок, ризеншнауцер моих знакомых с поскуливанием забирался под стол и наотрез отказывался оттуда выбираться, пока на улице гремят залпы петард и вспыхивают фейерверки.

Что делать, если домашний любимец панически боится громких звуков и ярких вспышек? Как подготовить собаку и кошку к встрече Нового года без стрессов? Об этом «Комсомолке» рассказала зоопсихолог Ксения Офицерова.

Аптечка для Рекса

Хлопков петард боятся не все собаки, а только животные с слабой нервной системой. И это не зависит ни от их породы, ни от размера. Крошечный чихуахуа может вести себя отважнее громадного дога. Гены - они и у собак гены.

- Если ваша собака от природы нервная, пугливая, необходимо обратиться к неврологу, - говорит Ксения Офицерова. - Не просто к ветеринару, а именно к узкому специалисту, который пропишет успокоительное лекарство. Почему-то люди считают, что животным успокоительные принимать необязательно. Хотя собака или кошка - такой же биологический организм, как и человек. Когда у человека болит голова, он глотает таблетку, если возникают панические атаки, тоже применяют медикаменты. То же самое и у животных. Если у собаки по каким-то причинам дофамин - гормон радости - не вырабатывается в том объеме, чтобы справиться со стрессом, значит, нужно помочь организму.

При этом таблетки из вашей аптечки не помогут. Назначить нужный препарат должен врач, потому что у собак могут быть заболевания сердечно-сосудистой системы, желудка, почек… И вы вряд ли захотите провести все новогодние каникулы в ветеринарной клинике, если лекарство, успокоив собачьи нервы, даст осложнения на другие органы. А ветеринар-невролог назначает препарат, исходя из степени возбудимости нервной системы и возможных противопоказаний.

Тем не менее, лучше опробовать выписанное лекарство за несколько дней до праздника – вдруг оно вызовет аллергию.

Бум! – это не страшно

Пока еще есть время до Нового года, можно постараться приучить вашего питомца к громким звукам, чтобы он понял: все эти «Бум!» за окном – совсем не страшно.

Можно записать на телефон звуки салюта или выстрелов из какого-нибудь боевика и ежедневно давать слушать их собаке. Вначале сделать их совсем тихими, а потом понемногу увеличивать громкость, чтобы постепенно песик перестал обращать внимание на резкие звуки.

Спрячьте елку в вольер

Новогодняя елка – хоть живая, хоть искусственная – очень соблазнительная игрушка и для Тузика, и для Мурзика. Как интересно подергать ее зубами за веточку, попробовать на вкус хвою или поиграть с блестящими шариками.

Собственно говоря, в этом отношении животные мало отличаются от маленьких детей. И действовать с ними следует так же, как с малышами.

- Если ребенок ползает по полу и дергает игрушки с нижних веток, мы поднимаем елку повыше, куда-нибудь на стол, чтобы он не дотянулся. Можно даже закрепить ее на потолке, - улыбается Ксения Офицерова. – Так и с собаками. Главное, надо максимально изолировать животное от территории, где находится елка. Можно выстроить вокруг нее специальные барьеры, так сказать, посадить елку в вольер, чтобы ваш питомец не мог до нее добраться. Для этой цели хорошо подойдет детский манеж, если он у вас остался.

Но в случае, когда собака легко может залазить на шкафы и столы, есть смысл отказаться в Новый год от классической елки и просто прикрепить еловые ветки на стену и украсить символически шариками.

Если же вы не хотите отказаться от новогодней елки, то и само деревце, и игрушки можно обрызгать средствами, имеющими неприятный для животных запах. Такие спреи обычно применяют, чтобы собаки не грызли мебель.

Шик, блеск, красота!

Блестящие шарики, висящие на елке, привлекают внимание кошек. Так и хочется потрогать их мягкой лапкой, попробовать на зуб. Лучше, украшая елку, предпочесть матовые игрушки. Про «дождик» же стоит забыть совсем. Поиграть с блестящей штучкой любят и кошки, и собаки, но ее очень легко проглотить. А острые края фольги могут порезать внутренности животного.

Чтобы мурзик обращал поменьше внимания на елку, можно побрызгать на нее средством для отпугивания кошек, купленным в зоомагазине, или освежителем воздуха с запахом цитрусовых, или яблочным уксусом.

«Не кормите животных!»

Табличка, которая обычно висит на клетках в зоопарке: «Не кормите животных!», вполне будет уместна, если вы приглашаете к себе на Новый год гостей. Сложно удержаться при виде жалобно-умильных глаз и не бросить под стол кусочек колбасы, второй, третий… А в результате, по словам ветеринаров, ежегодно в начале января на прием в клиники привозят собак с заворотом кишок от переедания или с отравлением от непривычной пищи.

Поэтому заранее предупредите своих друзей, что кормить вашего питомца нельзя. А перед тем, как сесть за праздничный стол, дайте песику что-нибудь пожевать, к примеру, «косточку», сделанную из толстой сушеной кожи, или игрушку, внутрь которой кладутся лакомства. Они бывают конусообразной формы с отверстиями, через которые можно извлечь вкусняшку¸ но с большим трудом. Обычно собаки не успокаиваются и не бросают игрушку, пока не вылижут все лакомство. А это занимает довольно долгое время. Вы как раз успеете произнести все новогодние тосты.

Советы зоопсихолога

Не вытаскивайте перепуганного пса из-под дивана

- Первый и главный совет - не выходите гулять с собакой в новогоднюю ночь. Не берите ее с собой, когда идете посмотреть на фейерверки. Постарайтесь подольше походить с ней днем, а вечером 31 декабря выгулять не позже 18 часов, до начала больших салютов.

- Если петарды уже вовсю грохочут, перед прогулкой проверьте, чтобы ошейник сидел плотно, был закреплен под скулами и под ушами так, чтобы собака даже при самом сильном стрессе не могла вырваться из него и убежать. Можно даже посадить песика на шлейку, чтобы он вообще никак не мог вывернуться.

- На всякий случай - вдруг ваш Рекс все же ухитрится сбежать – выходя из дома, прикрепите к ошейнику бирку с номером вашего телефона. Тогда потеряшку будет легче найти.

- Чтобы отвлечь нервничающую собаку, надо позаботиться о наличии дома каких-то вкусняшек. Можно взять в зоомагазине какие-то долгоиграющие сушеные лакомства: копыта, бычий корень, оленьи рога. Или просто купить в обычном мясном магазине большую вкусную кость. И если перепуганный громкими звуками песик забьется под шкаф или под диван, не надо его оттуда вытаскивать – бросьте туда кусочек лакомства, чтобы он начал грызть и постепенно успокоился.

- Есть и специальные средства для успокоения нервной системы, которые продаются в ветаптеках. Они работают как фумигатор против комаров – приборчик включается в розетку и пары успокоительного распыляются в воздухе. Впрочем, неплохо работают и обычные эфирные масла, только не синтетические, а натуральные. Их можно распылить в комнате, где находится собака, или капнуть на обивку мебели, чтобы аромат успокаивал животное.