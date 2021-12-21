В Прикамье подвели итоги театральных проектов 2021

Фото: театр «Туки-Луки»

Пермский центр по реализации проектов в сфере культуры при поддержке краевого Минкульта подвел итоги грантовых конкурсов на поддержку творческих проектов в 2021 году. Один из конкурсов посвящен деятельности профессиональных театров в Прикамье: финансирование для создание новых спектаклей и проектной деятельности.

В 2021 году было подано 18 заявок, из них победителями признаны 13 творческих проектов. Из 13 театров Пермского края, в т.ч. из 7 театров г. Перми.

Фото: театр «Туки-Луки»

Как рассказала радио «КП» Пермь (96.6 FM) директор Дома Актера пермского отделения СТД РФ, эксперт театрального конкурса -2021 Елена Старостина, в нем участвовали как муниципальные театры, так и частные. Главная задача конкурса – расширить возможности и репертуар театров в городах региона.

- Очень широка география конкурса: театр из Чайковского, Лысьвы, Березников, Губахи. Из пермских театров принимал участие камерный театр «Новая драма», с творческим проектом «Рассвет» по Гоголю. Эта премьера вышла совсем недавно, довольно громко она прозвучала. Театр «Туки-Луки» сделал проект по поэзии военных лет «Время жить», очень патриотичный, трогательный и замечательный спектакль. Наш мистический театр «У Моста» выпустил « Портрет Дориана Грея».

Фото: театр «Туки-Луки»

Грант выиграли так же театр «ТЮЗ г. Кунгур» с постановкой «Баллада о журавушках», «Березниковский драматический театр»- с постановкой спектакля «Женщина из прошлых времен» режиссером был приглашен Андреас Мерц-Райков (Германия), «Театр "Балет Евгения Панфилова" спектакль "Да здравствует жизнь Фриды Кало! Viva la vida". Лысьвенский театр им. Савина выпустил спектакль «Ромео и Джульета».

Фото: театр «Туки-Луки»

После новогодних каникул, с середины января будут приниматься заявки на грантовые проекты 2022 года, сообщают организаторы. Творческие коллективы музеев, театров, детских муниципальных учреждений могут подготовить свои проекты для подачи на грант уже сейчас.