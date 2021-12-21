Коронавирус в Перми, последние новости на 21 декабря 2021 года: список пунктов вакцинации, которые будут работать с 20 по 26 декабря

Число новых заболевших коронавирусом за сутки постепенно снижается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Министерстве здравоохранения Пермского края опубликовали список пунктов вакцинации, где можно сделать прививку от коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции.

ТРК «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж)

- 20-24 декабря с 14.00 до 20.00;

- 25-26 декабря с 12.00 до 18.00.

ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, (1-й этаж)

- 21-26 декабря с 11.00 до 17.00;

Выставочное объединение «Пермская ярмарка», шоссе Космонавтов, 59 (1-й этаж)

- 20-24 декабря с 11.00 до 17.00;

- 25-26 декабря с 10.00 до 18.00.

Спортивный комплекс СПОРТХОЛЛ, Проспект Парковый, 58а (помещение медпункта)

Во всех мобильных пунктах есть вакцины от коронавируса «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт» и вакцина от гриппа, а в ТРК «СПЕШИLOVE» есть вакцина от пневмококковой инфекции. Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Радует, что число новых заболевших коронавирусом за сутки постепенно снижается. За минувшие сутки в Пермском крае коронавирусную инфекцию подтвердили у 619 жителей. На утро 21 декабря в краевых больницах продолжают лечение 2 172 пациента с COVID-19 249 из них - в тяжелом состоянии, а 109 подключены к аппаратам ИВЛ. 4 302 жителя Прикамья остаются на «домашнем карантине».

Фото: оперштаб

Новые заболевшие обнаружены в 34 территориях региона. Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 369. На втором месте – Пермский муниципальный район, в котором обнаружено 40 человек с инфекцией. На третьем месте – Краснокамский городской округ, где зафиксировано 32 случая заболевания.

Общее число инфицированных в Прикамье с начала пандемии достигло 154 246 человек.