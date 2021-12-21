Комсомолка запускает фотоконкурс «Елочные фантазии»

Конкурс продлится с 20 декабря по 20 января Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ

Главный символ новогодних праздников - красавица елочка. Ее ставят в канун нового года в каждой семье, в каждом офисе и предприятии. Что уж говорить о том, что главную площадь города украшает прекрасная, величественная ель.

«Комсомолка» совместно со своим партнером компанией «Свеза» решила запустить фотоконкурс с призами и подарками для жителей Перми и Пермского края. Мы выступаем за сохранение живых елок. Поэтому в конкурсе участвуют только экологичные елочки. Присылайте нам фотографии главного символа Нового года, сделанного своими руками: из картона или бумаги, книг или отрезков ткани, пластмассы или бисера и других подручных материалов. Повесили на стену гирлянду в виде елки? Это тоже нам подходит. Ваша экоелка ограничена только вашей фантазией. Мы ждем кадры ваших фантазийных вариантов c изображением главного символа Нового года.

Трех победителей, за которых проголосует большинство наших читателей, ждут подарки от «Комсомолки» и компании «Свеза». Конкурс продлится с 21 декабря по 16 января. Итоги мы подведем 17 января. Желаем всем удачи.

Свои фотографии присылайте в специальную форму по ссылке.