«Очень боялась, что загорится дверь, и мы не сможем выйти»: Шестилетняя Катя из Пермского края вынесла двухлетнего братишку из горящего дома

Катя несла братишку на спине до маминой работы, чтобы в носочках он не замерз и не заболел. Фото: семейный архив.

- Мы с Ванечкой одни дома были, смотрели в большой комнате телевизор, но вдруг наш кот Бусик громко замяукал и начал меня куда-то звать, - вспоминает Катя Зайцева из деревни Липово Добрянского района. - Я вышла в коридор и увидела, что из маленькой комнаты идет дым. Заглянула, а там огонь: горят подушка и вещи на печке. Я испугалась, что дверь загорится, и мы с Ванечкой не сможем выйти из дома.

Несла брата на спине

Но шестилетняя девочка не растерялась и проявила невероятную смелость: она схватила на руки двухлетнего братишку, завернула его в одеяло и вынесла на веранду. А потом вернулась в объятое дымом помещение, нашла в шкафу Ванины куртку, штаны-болоньки и теплые носки, чтобы братик не замерз, и выбежала из дома. Больше ничего забрать Катя не смогла, огонь распространялся очень быстро.

Девочка одела братишку и, чтобы не вести его пешком по холодной и мокрой дороге в одних носочках, взвалила малыша на спину и несколько минут несла до маминой работы.

- Она опустила Ваню на лавочку и говорит: «У нас дом горит», - вспоминает мама Кати Надежда Валерьевна. - Как? Что случилось? Я попросила коллег присмотреть за детьми, а сама побежала туда. Дом уже полыхал вовсю. Соседи сбежались, тушить помогали, потом пожарные приехали, но, увы, в огне сгорело все, что у нас было. Отстоять удалось только соседский дом.

Причиной пожара, который случился в частном доме в августе 2019 года, стало короткое замыкание. Сейчас Зайцевы уже восстановили заброшенный дом на соседней улице и поселились там. А с вещами помогли добрые люди.

- Прошло больше двух лет, а нашу маленькую героиню так и не поощрили, видимо, это был обычный поступок, - обратился в редакцию «Комсомолки» расстроенный дедушка Кати, сам он живет в Соликамске.

Дети в момент пожара были одни

Но когда мы начали выяснять подробности, оказалось, что о геройском поступке Кати знали лишь в ее семье. Об этом не рассказывали отчасти из-за того, что дети в момент пожара были одни. Их мама работала, а отец и дед уехали в поле за травой для коров.

- Я вышла на работу - присматривать за скотиной - когда младшему Ванечке исполнился годик, - объясняет женщина. - И до пожара Катя почти год помогала мне с малышом. Час, полтора посидит, а потом я с работы прибегу - покормлю, проверю, все ли у них в порядке. А потом муж с работы домой заглянет. Куда нам деваться?

Когда случился пожар, Катя только собиралась пойти в школу, а сейчас девочка уже третьеклассница.

- Катя, ты понимаешь, что очень хорошо поступила, когда братику жизнь спасла? - спросили мы у девочки.

- Да, меня мама и папа похвалили, и даже куклу Никиту потом купили, - ответила Катя. - Сейчас она у меня одна, все мои другие куклы в пожаре сгорели, а я очень люблю с ними играть. И если Ванечка не слушается меня, я даю ему Никиту, и он начинает слушаться.

- А что такая смелая девочка, как ты, в подарок у Деда Мороза бы попросила?

- Я была бы рада, если Дедушка Мороз принесет мне на Новый год еще одну куколку.

Редакция «Комсомольской правды» надеется, что теперь о добром поступке дошкольницы узнают в МЧС, и за проявленное геройство она хоть и позже, но получит заслуженную награду. А еще, что обязательно сбудется самое заветное желание у храброй девочки Кати Зайцевой.