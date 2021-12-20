Услышали всех: за декаду приемов граждан в Прикамье удалось обработать почти 7 тысяч обращений

Нынешняя декада обращений была посвящена 20-летию партии «Единая Россия».

- Самое главное - жители Пермского края не стесняются обращаться со своими вопросами, решение всегда можно найти, - считает руководитель Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко. - И особенно это важно, когда вопрос касается большого количества людей.

«Единая Россия» поможет с ремонтом 22-й школы

Начало декабря – традиционно партия проводит декаду приемов граждан. Это время и для общения жителей Прикамья с депутатами всех уровней, сенаторами, министрами краевого правительства, представителями ведомств и муниципальных образований региона. С 1 по 10 декабря в крае работали 733 площадки, куда все желающие могли обратиться с наболевшим вопросом и получить конкретный ответ.

Региональная общественная приёмная Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Пермском крае

«Услышать – всех. Помочь – каждому!» - под таким девизом региональная приемная работает уже несколько лет. И количество обращений год от года только растет, потому что люди уверены, что их выслушают и помогут.

Нынешняя декада обращений была посвящена 20-летию партии «Единая Россия». В день ее рождения, 1 декабря, уже традиционно прием граждан провел лидер партии Дмитрий Медведев, в ходе которого был поднят очень важный вопрос с ремонт одной из лучших школ Перми.

- Здание школы № 22 было построено 130 лет назад и нуждается в капитальном ремонте, - обратился к председателю партии член родительского комитета Сергей Толчин. – Здание является объектом культурного наследия, соответственно на его ремонт требуется больше финансирования и здесь без федеральной поддержки не обойтись.

Дмитрий Медведев ответил, что даст партии поручение проконтролировать включение 22-й школы в специальный реестр образовательных учреждений, нуждающихся в капремонте:

- Это здорово, когда дети учатся в школе, расположенной в объекте культурного наследия. Ребенок прикасается к истории. Но понятно, что на такой объект требуется больше денег, к таким памятникам надо относиться с уважением. Я поручу партии оказать необходимую поддержку, – сказал председатель «Единой России».

«Так быстро решили вопрос, даже не верится»

Социальная поддержка, вопросы здравоохранения и образования, проблемы ЖКХ, защита трудовых прав, юридические консультации - каждый день декады был посвящен определенной тематике.

- Я читала в газете, что пенсионерам компенсируют установку нового газового оборудования, - рассказывает жительница Мотовилихинского района Перми Любовь Лучникова. – У меня как раз стоял вопрос о замене газовой плиты, еще в ноябре газовики выдали предписание заменить старое оборудование, но куда обращаться за компенсацией, я не знала.

Пермячка пришла на прием к своему депутату Александру Бойченко, и после ее визита проблема были решена за считанные дни. Женщине пояснили, что в крае действует программа по компенсации затрат на замену старых газовых плит и колонок. Ее могут получить отдельные категории граждан, в том числе одиноко проживающие пожилые люди.

- Мне помогли оформить все документы, и в начале декабря новая газовая плита уже стояла в квартире, - радуется пенсионерка. - Так быстро все решилось, даже не верится. Спасибо всем – и депутату, и сотрудникам приемной, и газовой службе.

Новая больница для детей

А вот вопрос, с которым год назад в общественную приемную обратились жители Орджоникидзевского района, касался всего города, особенно семей, где растут дети.

- На площадке приемной жители обратились к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с просьбой капитально отремонтировать инфекционный корпус Городской детской клинической больницы №13, он находится в микрорайоне Кислотные дачи, по улице Бушмакина, 19, – сообщили в приемной. - Тогда глава региона дал поручение Минздраву края провести ремонт со сроками окончания в ноябре 2021 года.

Обязательства были выполнены точно в срок - спустя год ремонтные работы завершены.

- В больнице на Кислотных дачах работают очень хорошие врачи, но здание давно требовало ремонта, нового оборудования, чтобы малыши получали всю необходимую помощь и быстрее выздоравливали, - говорят местные жители. – В эту больницу привозят детей со всего города и края, поэтому от имени всех горожан благодарим всех причастных за помощь.

Так больница выглядела до ремонта

В рамках ремонта обновили фасад корпуса, отмостку, восстановили пандусы и крыльцо. Полностью преобразилось инфекционное отделение – организованы палаты с предбоксниками, с туалетными и ванными комнатами, с подводкой кислорода. В палате реанимации и интенсивной терапии оборудованы полноценные боксы с входами в палаты как из отделения, так и с улицы, количество боксов увеличено с 6 до 12. Установлены шесть новых лифтов. На капремонт больницы в рамках программы Пермского края «Качественное здравоохранение» из регионального бюджета было направлено 79,5 млн руб.

- Инфекционное отделение детской больницы №13 рассчитано на 50 коек, то есть в год здесь проходят лечение сотни детишек из всех территорий Прикамья, - говорит Александр Бойченко. - Теперь их будут лечить в комфортных условиях.

Здание больницы после ремонта

Действуют на опережение

Как подчеркнул Александр Бойченко, в декаду пермская приемная отработала почти 7 тысяч обращений. Цифровые инструменты, которыми активно пользуется приемная в Перми, позволили общаться с жителями в режиме онлайн. Люди, которые приходили на приемы очно, в целях соблюдения эпидемиологических требований предъявляли сертификат о вакцинации от COVID-19 или QR-код.

Успешно применялся и такой формат общения с жителями, как вебинары. Они очень популярны среди пермяков и позволяют специалистам и экспертам приемной действовать на опережение, снимая социальную напряженность в обществе.

Так, в ходе декады было выпущено три вебинара – на тему тарифного меню в общественном транспорте Перми, о пенсиях детям и о влиянии сотовой связи на организм человека. Количество их просмотров превысило 160 тысяч.