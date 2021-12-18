Чем подкормить птиц, которые остаются на зимовку в Перми

Одно из самых любимых лакомств у зимующих птиц - пшено и овес. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Перми в долинах рек обитает множество птиц: пеночки, дрозды, щеглы, зяблики, горихвостки, поползни, синицы и другие. Зимой птицам гораздо сложнее добыть пищу и пернатые нуждаются в помощи. Помочь им можем мы с вами, если развесим кормушки и наполним их угощениями.

В управлении по экологии и природопользованию администрации Перми рассказали, что любимый корм некоторых птиц - злаковые растения – пшено или овес, однако каждый вид птиц питается определенным типом корма. Какие птицы будут прилетать в вашу кормушку, зависит от того, что вы туда насыплете.

Птички любят зерна и сало. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Овес или пшено любят больше всего

Если вы насыплете в кормушку пшено или овес, на завтрак или обед в нее прилетят воробьи, щеглы и зеленушки.

- Это наиболее универсальный корм для зимующих птиц, - говорят экологи. - Его могут поедать как различные зерноядные птицы, так и синицы, поползни, дятлы и другие. Большое количество растительных жиров внутри семян подсолнечника делает их важным источником энергии в условиях зимних холодов. Семечки должны быть сырыми.

Можно подкармливать салом

Птиц можно подкармливать салом, его очень любят синицы, поползни и некоторые другие виды птиц. Важное уточнение: птиц можно угощать только несоленым салом.

Кусочки нанизывают на бечевку и развешивают на деревьев или кусты, также ее можно привязать ее на балконе.

Кормушки лучше делать из экологичных материалов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как правильно подвесить кормушку

Не редко пермяки вешают на деревья пластиковые бутылки с вырезанным окошком, куда можно насыпать корм, но будет если вы сделаете «столовые для птичек» из натуральных материалов. Это может быть обычная дощечка, привязанная за веревку к ветке.

Лучше всего кормушки развешивать так, чтобы они были недоступны грызунам. Они быстро распознают, где можно добыть еду и их число заметно увеличивается. – Это негативно повлияет на состояние экосистемы и эстетическую привлекательность территории, - рассказали специалисты городского управления по экологии и природопользованию.