«Это должен увидеть каждый!» Пермякам покажут Новогоднее цирковое шоу Гии Эрадзе «5 континентов»

Абсолютно новое незабываемое шоу, собранное из самых масштабных и зрелищных номеров и аттракционов. Фото предоставлено Пермским цирком

После длительного перерыва Пермский цирк возобновляет свою работу и ждет пермяков, чтобы показать им новую фееричную программу - Новогоднее цирковое шоу Гии Эрадзе “5 континентов”!

Пермский зритель хорошо знает творчество короля манежа, который в этот раз покажет абсолютно новое незабываемое шоу, собранное из самых масштабных и зрелищных номеров и аттракционов.

ТРЮКИ БЕЗ СТРАХОВКИ

Воздушный полёт под руководством Вилена Головко заставит зрителей от мала до велика ни раз затаить дыхание, глядя на невероятно сложный и зрелищный номер - трюки без страховки на высоте более 23 метров!

Фото предоставлено Пермским цирком

ДРЕССИРОВАННЫЕ БИЗОНЫ

Премьера шоу - уникальный номер с группой дрессированных канадских бизонов, руководит которыми обладатель Золотой награды самого престижного циркового фестиваля в Монте-Карло Рустам Газзаев. Кстати, у пермяков будет уникальная возможность увидеть на манеже среди взрослых особей 6-месячного малыша, которому дали имя Тефи.

Фото предоставлено Пермским цирком

- Это будут первые шаги Тефи вместе со своими папой и мамой на манеже, - рассказал Рустам Газзаев. - Нам повезло, что он очень легко поддается дрессуре - малыш просто повторяет все за своими родителями, поэтому в таком юном возрасте он уже делает 70% программы.

ДУЭТ ИСКРОМЕТНЫХ КЛОУНОВ

Заслуженные артисты РФ - искрометные, талантливые и экспрессивные клоуны Лада и Александр Сарнацкие будут проводниками зрителей в чарующий мир “5 континентов” на протяжении всего спектакля. Вместе с этими персонажами зрители отправятся на поиски Деда Мороза.

Фото предоставлено Пермским цирком

НА МАНЕЖЕ - СИМВОЛ НАСТУПАЮЩЕГО ГОДА

Второе отделение шоу “5 континентов” откроют дрессированные хищники: тигры, леопарды, лилигры и черные пантеры под руководством Заслуженных артистов России Наталии и Андрея Широкаловых. Они продемонстрируют контактную дрессуру нового поколения и авторские трюки. Природная красота и сила таких разных, но одинаково опасных хищников заставит зал затаить дыхание и восхищаться!

Кстати, интересный факт. Прямо во время гастролей в Перми у подопечных Наталии и Андрея родилось потомство - миниатюрная пантера.

- Мы назвали ее Кэт, - рассказала “Комсомолке” Наталия Широкалова. - В будущем она примет участие в шоу, а пока она живет с нами в гостинице и привыкает к нам, учится контактировать. Она еще совсем котёнок, который нуждается в особом внимании, как ребенок в ясельках. Нашу команду скоро пополнят еще две маленькие пантеры, которые уже на пути к нам. Совсем скоро им предстоит освоиться и научиться контактировать с другими животными. Но на большой манеж они выйдут не раньше, чем через год.

Фото предоставлено Пермским цирком

ЦЫГАНСКАЯ СВАДЬБА

Зрителей пригласят на настоящую свадьбу цыганского барона и его избранницы. Алексей и Екатерина Плотниковы покажут удивительный и сложнейший номер с дрессированными медведями, которые будут танцевать, ходить на передних лапах, перепрыгивать друг через друга, играть на музыкальных инструментах, ловить букет невесты и даже скакать верхом на коне! Просто невероятно!

Фото предоставлено Пермским цирком

СИЛОВАЯ ПАРА “ШАХМАТЫ”

Победители 10-го сезона телепроекта “Минута Славы: Юбилейный Сезон” на Первом канале Геворг и Андраник Варданян покорят сердца ценителей циркового искусства - они предстанут в образах шахматных Королей, чьи подданные разыграют самую интригующую партию на поле боя. А еще атлеты представят уникальный жанр - групповую акробатику на верблюдах!

Фото предоставлено Пермским цирком

В финале шоу зрители увидят акробатов конного шоу “Джигиты - Русь”, обладателей Золотой награды на самом престижном международном цирковом фестивале в Монте-Карло. Хрупкие, но такие смелые девушки под руководством Рустама Газзаева с лёгкостью выполнят “мужские” трюки на бешеной скорости, заряжая зрителей позитивом и адреналином!

Фото предоставлено Пермским цирком

Завершит новогоднее шоу “5 континентов” потрясающий праздничный бал, где зрители увидят невероятной красоты Деда Мороза и Снегурочку в шикарных костюмах ручной работы.

Феерия на манеже, 120 артистов, более тысячи уникальных костюмов и три часа незабываемого зрелища ждут пермяков на шоу с 18 декабря до 16 января. Успейте приобрести билеты на представление, которое нельзя не увидеть и невозможно забыть! Стоимость от 1000 до 2500 рублей. Дети до 3-х лет бесплатно (с собой нужно взять свидетельство о рождении). С 3-х лет - полный билет.

Телефоны: 8(342)-260-48-87, 8-961-206-66-11.

Онлайн билеты можно приобрести на сайте цирка circus-perm.ru