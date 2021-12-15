«ПЦБК» мониторит качество воздуха в жилой зоне Перми

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- Мы живем далеко от центра, но в нашем микрорайоне есть все для комфортной жизни, - говорит житель Голованово Анатолий Ким. - Спортивные объекты, красивая природа, Чусовая, больница и Дом культуры рядом. Многие знакомые, которые переехали в центр города, сейчас говорят, что с удовольствием вернулись бы обратно. А теперь специально для нас установили табло, и мы можем наблюдать, какой чистый у нас воздух.

В микрорайоне Голованово (это Орджоникидзевский район Перми) заработал стационарный пост мониторинга качества атмосферного воздуха. Это первый негосударственный объект, который находится в жилой городской зоне. И пермяки в режиме онлайн могут следить за изменениями качества воздуха, содержанием в нем различных веществ и узнавать метеосводки.

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От идеи до реализации - полгода

Вопрос об установки такого поста именно в Голованово обсуждали еще этой весной, когда Группу предприятий «ПЦБК» с рабочим визитом посетил мэр Перми Алексей Дёмкин. И тогда предприятие инициативу главы города поддержало.

- Считаю, что это правильно, когда руководители промышленных предприятий города вкладывают всё больше ресурсов в экологическую политику. Ведь это наше общее дело, - отметил Алексей Дёмкин на открытии стационарного поста во вторник, 14 декабря. - Информация о состоянии воздуха доступна не только сотрудникам предприятия, но и всем жителям района. Запуск системы мониторинга очень важен, и я уверен, что это далеко не последний шаг компании в рамках реализации природоохранных мероприятий.

Вместе с главой города участие в открытии объекта приняли председатель комитета по госполитике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Прикамья Александр Бойченко и генеральный директор Группы предприятий «ПЦБК» Юрий Марков.

Пост установлен у ДК «Бумажник»

Новый стационарный пост в Голованово оборудован высокоточным оборудованием и измеряет такие показатели, как оксид азота, диоксид азота, аммиак, сероводород и диоксид серы.

- Пробоотборный зонт установлен на крыше поста, а внутри импортные газоанализаторы, которые перерабатывают данные и заводят их в специальную

компьютерную программу, - объясняют эксперты ГП «ПЦБК». - Такое же высокоточное оборудование в своей работе используют ученые Росгидромета.

Пост размещен возле ДК «Бумажник», где сосредоточены социально значимые объекты микрорайона, проходит автодорога с максимальной интенсивностью движения, находятся очистные сооружения предприятия.

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Как следить за воздухом?

Как отметил генеральный директор ГП «ПЦБК» Юрий Марков, экологический проект был реализован за полгода в рамках действующей долгосрочной программы по снижению воздействия на окружающую среду.

Политика компании строится на принципах доступности и открытости: «ПЦБК» информирует жителей обо всех природоохранных мероприятиях, размещая информацию в открытом доступе, проводя экскурсии на производство и очистные сооружения.

Информацию о качестве воздуха и данные проб все желающие могут смотреть в режиме онлайн на информационных табло, размещенных на самом стационарном посту и в школе №123. Также за показателями можно следить на сайте https://air-monitor.ru , они обновляются каждый час. На данный момент управление по экологии и природопользованию администрации Перми совместно с «ПЦБК» прорабатывается вопрос передачи данных с поста на сайт «Природа города Перми» в онлайн режиме.

- Оборудование работает в автоматическом режиме, что исключает влияние человеческого фактора при отборе и анализе проб, – отмечают в «ПЦБК».

«Выигрывают – люди»

- В Прикамье экологические проекты реализуют практически все промышленные предприятия, по всей стране действует нацпроект «Экология», - подчеркнул Александр Бойченко. - В Перми мониторингом качества воздуха занимаются такие промышленные гиганты, как «Лукойл-ПНОС» и «Сибур-химпром», и сегодня к ним присоединилась еще одна компания. Самое главное - от этого выигрывают жители, они видят реальное положение дел.

Жители Голованово уже оценили новый экологический проект и отмечают, что в последние годы качество воздуха в Голованово значительно улучшилось.

- Люди реально ощущают заботу предприятия, - говорят местные. – И это касается не только экологии, но и развития инфраструктуры.

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ВАЖНО

Экологическая составляющая – одно из приоритетных направлений в деятельности предприятия. На протяжении нескольких лет «ПЦБК» является

участником нацпроекта «Экология» и вкладывает солидные инвестиции в природоохранные мероприятия, увеличивает объемы переработки макулатуры (сегодня этот показатель составляет 300 тыс. тонн в год), занимается лесовосстановлением на арендованных лесных участках и выпуском рыбы в водоемы Пермского края.

НАША СПРАВКА

Группа предприятий «ПЦБК» – одна из крупнейших в целлюлозно-бумажной отрали вертикально интегрированных компаний, оказывающая услуги широкого спектра: от заготовки и переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции.

На сегодняшний день ГП ПЦБК входит в ТОП-10 крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в России. Планируется, что в 2021 году объем уплаченных налогов составит 3,1 млрд рублей. «ПЦБК» предполагает увеличить объем выручки в текущем году до 19,6 млрд рублей.