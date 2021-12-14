Куда едут пермяки на новогодние каникулы

На курортах Красного моря сейчас +26 градусов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Далеко не все пермяки собираются встречать Новый год на диване - в компании телевизора и тазика оливье. Многие решили потратить зимние каникулы на путешествия. Рассказываем, какие направления самые популярные и сколько стоят путевки.

На первом месте - Египет

- Если смотреть заграницу - это, конечно, Египет, затем идут Эмираты и Доминикана, - говорит руководитель туристического агентства «Акапулько» Мария Голоднова. - А вот Турция в тройку лидеров не вошла, в конце декабря там всего около +10 и дожди.

На курортах Красного моря сейчас +26 градусов, но ближе к январю станет чуть прохладнее.

Кроме путевки и загранпаспорта потребуется оформить визу по прилету прямо в аэропорту, она стоит 25 долларов. Плюс нужна медицинская страховка, а также сертификат о вакцинации или тест на коронавирус, сделанный в течение 72 часов до вылета (он должен быть переведен на английский или арабский язык).

Цены на туры в Египет в новогодние каникулы начинаются от 98 914 рублей на двоих, питание - «все включено». Рейсы из Перми вылетают раз в неделю в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх.

В турфирмах говорят, что в последнее время спрос на отдых в Египет упал, но это не связано с опасением заразится новым штаммом «омикрон». Туристы боятся, что после покупки тура направление закроют и деньги «зависнут».

Пермяки выбирают теплые страны для отдыха в новогодние каникулы. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Цены на Дубай - от 100 тысяч

Пока в Перми крепкий минус, в Дубае приятные +22… +24 градуса. Цены на отдых на двоих в ОАЭ начинаются от 97 904 рублей (только завтраки). Если питаться по системе «все включено», будет дороже.

В любом аэропорту ОАЭ россиянам бесплатно делают визу. Она действует в течение 90 дней с даты въезда. Также туристам нужно представить справку об отрицательном тесте на коронавирус. В курортных городах нет жестких ограничений, за исключением масочного режима в общественных местах. Кафе и магазины работают без ограничений.

Самолеты из Перми в ОАЭ летают раз в неделю.

В Доминикану прямых рейсов из Перми нет, вылет турагентства предлагают из Москвы. В январе там +28 градусов, великолепные песчаные пляжи, прозрачная вода. Однако отдых на берегу Карибского моря обойдется в копеечку.

На двоих в новогодние каникулы придется потратить от 190 890 рублей за неделю, с системой питания «все включено».

Еще одним преимуществом отдыха в Доминикане туроператоры называют то, что по прилету не нужны ПЦР-тесты, достаточно только заполнить анкету.

Самое популярное направление - это Калининград. Европейский город с русскими развлечениями ждет туристов на традиционные новогодние ярмарки и рождественские распродажи. Погода в январе здесь от 4 до 6 градусов тепла, снега можно и не увидеть.

Вот каких красавиц можно встретить на курорте в Сочи. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Путешествия по России

Минимальная цена путевки (перелет и проживание в отеле) на 7 дней за двоих будет стоить от 37 392 рублей. Прямой рейс из Перми - раз в неделю.

Традиционно летят пермяки и в Сочи - покататься с гор, например. Перелет и проживание в отеле будет стоить от 37 900 рублей за двоих на неделю.

- Выбирают для отдыха и автобусные туры, например, в Тюмень, на горячие источники, - говорит Мария Голоднова. - Цена за проезд, проживание (3 дня, 2 ночи) и пребывание в источнике обойдется от 8000 рублей на человека.

Хорошо пользуется спросом автобусный тур на Кавказ - от 32 500 рублей на двоих, в стоимость входят проезд и проживание.

Можно на каникулы отправиться в Москву или Санкт-Петербург, для этого не обязательно покупать путевку, можно самостоятельно забронировать гостиницу и купить билеты на самолет. Стоимость перелета в Москву в новогодние каникулы - от 4149 рублей, в Санкт-Петербург - от 7050.