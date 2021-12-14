«Слиться с обоями и стать деталью пейзажа»: Как пережить новогодние праздники с ушедшим в запой супругом

Женам, чтобы уберечь себя и детей, есть смысл уехать подальше от эпицентра предполагаемого запоя. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новогодние праздники – это не только мандарины, оливье, подарки под елочкой и безграничное веселье. Это еще и долгие 10-дневные каникулы, которые пережить непросто, если в семье живет злоупотребляющий алкоголем супруг. А если посмотреть правде в глаза, то таких семей в России немало…

Советы, как прожить праздники с ушедшим в запой супругом, дает врач-психотерапевт из Перми Александр Вайнер. С его разрешения мы публикуем этот пост без купюр.

- Приближаются новогодние праздники, которые традиционно станут играми на выживание для семей алкоголиков, - объясняет Александр Борисович. - Я всегда твердил, что самый эффективный способ лечения этой проблемы – развод. Но проработав 17 лет психотерапевтом, я прекрасно понимаю, что скорее небо упадет на землю и Дунай потечет вспять, чем супруга зависимого согласится от него уйти. Поэтому в преддверии Нового года я решил напомнить основные правила выживания для близких алкоголиков, которые необходимо соблюдать для того, чтобы сохранить психическое и физическое здоровье и свое, и детей.

Переговоры бесполезны

Самое простое и эффективное - забрать детей и разъехаться на Новый год. На дачу или к маме не важно, главное подальше от эпицентра предполагаемого запоя. Если личность зависимого чуть более сохранна, то можно попытаться отправить на дачу его, но, как правило, переговоры с террористами бесполезны.

Главный враг - истерика

- Если вам некуда съезжать, то задача усложняется. Сведите общение к минимуму. Разговаривайте спокойным голосом. Не ведите себя вызывающе, напротив, формально, внешне демонстрируйте лояльность. Истерики – ваши главные враги. Притвориться мертвой, «слиться лицом с обоями, стать деталью пейзажа» – вот ваша основная задача.

Помните, что во время запоя алкозависимый 24/7 представляет реальную физическую угрозу. Он нуждается в вашей коммуникации, эмоциях, специально провоцирует для того, чтобы утилизировать напряжение, в том числе и при помощи физического насилия. Поэтому ваша основная задача эту опасность минимизировать.

Принимайте «медикаментозные костыли»

- Я не психолог, а психиатр, доктор, поэтому люблю и практикую в том числе и медикаментозное лечение. Но ложка, как известно, хороша к обеду. Например, панические атаки я таблетками никогда не лечу. Более того, считаю, что от лечения неврозов препаратами, за редким исключением больше вреда, чем пользы.

Но в данном случае, учитывая психические нагрузки, которые вам предстоят, лучше во время праздников воспользоваться медикаментозными костылями в виде транквилизаторов короткого действия. Поэтому в середине декабря не забудьте посетить психиатра или психотерапевта для того, чтобы вам подобрали препарат и выписали рецепт. Короткий месячный курс, до середины января, на время гуляния супруга по буфету поможет эффективно защитить вашу психику.

Держите под рукой адрес квартиры-убежища

- Я всегда был ярым противником позитивного мышления. Завышенные ожидания и неподготовленность к проблемам – стандартная причина различных психических заболеваний. Поэтому не забудьте подготовиться к худшему. А именно запаситесь адресами и телефонами шелтеров (квартир-убежищ для жертв домашнего насилия), они есть практически во всех крупных городах страны. Обязательно заранее подготовьте сумку со своими вещами и с одеждой ребенка.

Чего делать категорически нельзя

Несколько слов, чего в преддверии праздников - читай, запоя - делать не рекомендуется:

- Не отнимайте спиртное, не выливайте его и не пытайтесь опустошить тайники. Это бесполезно и ничего не даст кроме конфликтов, которые потенциально могут закончиться насилием.

- Не покупайте алкоголь на праздники. У нищих слуг нет, пусть сам себя обеспечивает.

- Не читайте нудные и бесполезные нотации о вреде пьянства, особенно когда человек выпивает. Опять же, бесполезно и опасно.

- Не давайте денег, пусть алкоголизируется на свои.

Вместо эпилога

- И в заключении. Не вздумайте вызывать докторов для «откапки», чтобы облегчить выход из запоя. Страданиями душа совершенствуется.

Предвижу упреки по поводу этой статьи. Поэтому:

А) Разумеется я против алкоголя

Б) Всеми руками и ногами я за развод с алкоголиком «не дожидаясь перитонитов», но

В) Миллионы созависимых скорее отрежут себе ногу, чем разведутся, поэтому им необходимо не ханжество (разводись или сама виновата), а пусть паллиативная (облегчение страданий, улучшение общего качества жизни больного), но помощь.