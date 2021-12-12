В Черняевском лесу в Перми установили зимние домики для сов

Повесить совятник нужно обязательно повыше. Фото: Татьяна Высоцкая.

Совы тоже люди, и они, как и все, ищут спасения от ударивших пермских морозов. Помочь им в поисках укрытий от зимней стужи решили волонтеры из сообщества по спортивной орнитологии «Бердинг в Перми».

Они изготовили из досок совятники – большущие «скворечники», как раз под размер длиннохвостых неясытей, которые облюбовали для места жительства Черняевский лес.

Вот такой зимний домик нужен для крупных сов. Фото: Татьяна Высоцкая.

Повестить их решили повыше на деревья, для чего принесли в лес длинные лестницы.

А вот березки и сосенку для совиного зимовья ребятам помогли выбрать лесники.

Без длинной лестницы в таком деле не обойтись. Фото: Татьяна Высоцкая.

- Для установки совятников выбрали четыре места в березняках и сосняке, - объяснил специалист управления по экологии и природопользованию администрации города Перми Денис Исаков. - Гнездовья установили для длиннохвостой неясыти – эту птицу часто можно увидеть в ООПТ «Черняевский лес». Для большинства волонтеров это был первый опыт устройства столь крупных гнездовий.

Поднять тяжелый совятник наверх не так-то просто. Фото: Татьяна Высоцкая.

На странице ВКонтакте ребята выложили подробный репортаж о том, как правильно развесить домики для сов.

Совиное жилище нужно хорошенько закрепить, чтобы его не сдуло ветром. Фото: Татьяна Высоцкая.

К движению по помощи совам могут примкнуть все желающие.

- Мы уже определили другие природные территории в городских лесах, где тоже можно разместить совятники, - сообщил Денис Исаков.